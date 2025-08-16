Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş, Tayfun Bulut transferini açıkladı!

        Beşiktaş, Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Giriş: 16.08.2025 - 18:04 Güncelleme: 16.08.2025 - 18:31
        Beşiktaş, Tayfun Bulut transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklama ise şu şekilde:

        "Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

        Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

