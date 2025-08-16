Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen, ilerleyen yaşına rağmen aktif futbol hayatını sürdüren ve genç futbolcular kadar bu işin üstesinden gelmeye devam eden Cristiano Ronaldo, sadece sahadaki varlığıyla değil, saha dışındaki hayatıyla da sıkı takip altında. Çok çocuklu ve zengin özel hayatını sosyal medya sayesinde öyle güzel burnumuzun ucuna kadar getiriyor ki, hayatına dair önemli olayları görmezden gelmek imkansız.

Ronaldo, bu hafta sevgilisine evlenme teklif etmesiyle gündemdeydi. Beş çocuğundan ikisinin annesi olan, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez'e, bir milyardere yakışır devasa bir nişan yüzüğüyle evlenme teklifinde bulundu Portekizli futbolcu.

Georgina Rodriguez'in devasa nişan yüzüğü

Bir lüks moda markasının satış elemanıyken tanıştığı Ronaldo ile sevgili olmasından sonra hayatı tamamen değişen, bir ‘influencer’ haline gelen Rodriguez, hayatından en mahrem kesitleri sosyal medyadan paylaşmaya, elbette devasa yüzüğünü sergileyerek devam etti. Hayatındaki bir dönüm noktasını daha yine 'yataktan' paylaştı Rodriguez. (2021'de ikiz bebeklere hamile olduğunu da yine yataktan bildirmişti. İkizlerden biri doğumdan sonra hayata tutunamamıştı.)

Rodriguez, oval kesim bir orta taş ve yanlarda iki taştan oluşan, dudak uçuklatan yüzüğüyle, 'çenemizi yordu'. Acaba bu gösterişli yüzük kaç paraydı? Mücevher uzmanlarına göre 2 ila 5 milyon dolar arasında değişiyordu fiyatı. 30 karatın üzerinde bir ağırlığa sahip olduğunu tahmin edip bunun da yüzüğün değerini 5 milyon dolara çıkardığını söyleyenler vardı. Ronaldo ve Rodriguez çifti, 2021'de ikiz bebek beklediklerini yataktan duyurmuştu Ne yani, yüzüğün taşı büyüdükçe aşkı daha mı büyük oluyordu insanın? Elbette söz konusu kişinin zengin bir futbolcu ve onunla birlikte hayatı değişen ve zenginliğini sergilemeyi kendine iş edinmiş bir kadın olduğunu düşününce, yüzüğün bir insan kafası büyüklüğünde olması bile abartılı olmazdı. Rodriguez'in dijital platformdaki belgeseline katlandığım süre zarfında, acaba hikâyenin düğüm ve çözüm noktası ne zaman gelecek diye bekleyip hiçbir şeyin anlatılmadığını, aslında anlatılacak bir hikâyenin olmadığını görünce, Rodriguez'le ilgili notumu kendimce vermiştim. Sahip olduğu statüyü tarif ederken, "Daha önce satışını yaptığım çantaların şimdi sahibiyim" mealindeki ifadesi, hayatını tamamen bir 'zenginlik sergileme' mesleği üzerine kuruşu pek de hoşuma gitmemişti.

Jennifer Lopez'in Ben Affleck ile evlenmeden önce nişanlandığı Alex Rodriguez'den aldığı yüzük Nişanlanmak artık mutlu bir çift arasında paylaşılan duygusal bir an değil, bir sosyal medya içeriği. Dolayısıyla Rodriguez için de öyle… Mahremiyet algısının giderek silikleştiğini ve 'görülme' ihtiyacının, 'korunma' ihtiyacının önüne geçtiği günümüzde, kimi zaman bir onay arayışı, kimi zamansa bir rekabetin ürünü haline geliyor. Böylece, duygusal yoğunluğu olan anlar bile görülme arzusu uğruna içerik malzemesine dönüşebiliyor. "Kendimize ait olan ne kadar şey kaldı?" sorusunu kendi içimizde yanıtlamak üzere ortaya atarak, Rodriguez'in kimlerle rekabet ettiğini sorgulamak istiyorum. Neredeyse bir yumurta büyüklüğündeki yüzüğünü sergileyen Rodriguez'e bakınca, insan düşünmeden edemiyor; bundan daha gösterişli ve daha pahalı nişan yüzüklerine kimler sahip oldu bugüne dek? Yani Rodriguez'in geçmiş rakipleri kimlerdi?

Anna Kournikova'nın bugünkü değeri 9 milyon dolar olan elması Jennifer Lopez, hem uzun süre birlikte olduğu sevgilisi Alex Rodriguez'den hem de 17 yıl sonra ikinci bir şans verip yine ayrılıkla sonuçlanan ilişki yaşadığı Ben Affleck'ten, 5'er milyon dolarlık nişan yüzükleri aldı. Beyonce, eşi Jay-Z'den 2007'de evlenme teklifi alırken 5 milyon dolarlık yüzüğü parmağına taktı. Yüzüğün bugünkü değeri 7,5 milyon dolar ediyor. Rus tenisçi Anna Kournikova, şimdiki eşi Latin şarkıcı Enrique Iglesias'la 2001'de tanıştıktan sonra 5,4 milyon dolarlık yüzükle evlenme teklifi aldı. Yüzüğün şimdiki değeri 9 milyon dolar. Elizabeth Taylor, oyuncu Richard Burton ile 1965'te evlendi Hollywood'un menekşe gözlü divası Elizabeth Taylor, yaşamı boyunca pek çok erkekten elmas yüzük aldı, ancak Richard Burton'dan aldığı, en pahalısıydı. Evlenmelerinden dört yıl sonra, 1968'de, Burton ona bir zamanlar oyuncu Vera Krupp'a ait olan 33,19 karatlık elması hediye etti. O zamanlar 305 bin dolar ödemiş olsa da, 2011'de müzayedede 8,8 milyon dolara satıldığı biliniyor.