        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hava sıcaklığı, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara ve Ege'de ise fırtınanın hızı saatte 70 km'yi bulacak. İşte "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan kentlerimiz...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 07:00 Güncelleme: 16.08.2025 - 07:00
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölümlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAK ETKİLİ OLACAK

        Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        MARMARA VE EGE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        13 KENT İÇİN FIRTINA UYARISI

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek şiddetli rüzgar uyarısı yapılan 13 kentimiz şöyle: "İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Bilecik, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova."

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre bugün illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık

        İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 33, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 32, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 31, Az bulutlu ve açık

        EDİRNE: 33, Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR: 32, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 36, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 30, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 36, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 33, Az bulutlu ve açık

        YOZGAT: 27, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 31, Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK: 25, Az bulutlu ve açık

        SİNOP: 33, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 28, Öğle saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 30, Öğle saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 27, Az bulutlu ve açık

        KARS: 26, Az bulutlu ve açık

        MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık

        VAN: 28, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 37, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık

