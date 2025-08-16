Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölümlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAK ETKİLİ OLACAK Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. REKLAM

13 KENT İÇİN FIRTINA UYARISI Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek şiddetli rüzgar uyarısı yapılan 13 kentimiz şöyle: "İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Bilecik, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova."