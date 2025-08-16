13 kent için "sarı" alarm! Fırtınanın hızı: 70 km!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hava sıcaklığı, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara ve Ege'de ise fırtınanın hızı saatte 70 km'yi bulacak. İşte "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan kentlerimiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölümlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAK ETKİLİ OLACAK
Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
MARMARA VE EGE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
13 KENT İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek şiddetli rüzgar uyarısı yapılan 13 kentimiz şöyle: "İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Bilecik, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova."
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre bugün illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık
İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık
BURSA: 33, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 32, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 31, Az bulutlu ve açık
EDİRNE: 33, Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR: 32, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık
ADANA: 36, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık
HATAY: 30, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 36, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık
KONYA: 33, Az bulutlu ve açık
YOZGAT: 27, Az bulutlu ve açık
BOLU: 31, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 25, Az bulutlu ve açık
SİNOP: 33, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 28, Öğle saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 30, Öğle saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 27, Az bulutlu ve açık
KARS: 26, Az bulutlu ve açık
MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık
VAN: 28, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 37, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık