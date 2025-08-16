Tarihi Vladimir Putin-Donald Trump zirvesi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki tarihi görüşme yaklaşık 3 saatin ardından sona erdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşme tamamlanırken, kısa süre içerisinde basın toplantısının başlaması bekleniyor.

Basın toplantısında sözü ilk önce Vladimir Putin aldı.

Putin görüşmenin yapıcı geçtiğini ifade ederken, Alaska'da görüşmenin anlamlı olduğunu, Alaska'nın iki ülkenin ortak tarihinde bir yeri olduğunu belirtti.

Rus lider, iki ülkenin daha önce ortak düşmanlara karşı savaştığına dikkat çekti.

Geçtiğimiz dönem, iki ülke ilişkileri açısından oldukça zordu diyen Putin, durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Vladimir Putin, Ukrayna'da barışa ulaşmak için savaşın nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğine dair düşüncesini yineledi.

Putin, Rusya'nın endişelerinin dikkate alınması gerektiğini belirtirken, Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Trump'a katıldığını bildirdi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederken "Anlaşma olana kadar anlaşma yoktur." dedi.

Trump, birçok konuda hemfikir olduklarını ancak bazı konularda fikir ayrılıkları olduğunu dile getirirken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Zelenskiy gibi Avrupalı liderleri arayacağını ifade etti.

Trump, Putin ile yakında tekrar görüşeceklerini belirtirken, Putin, bu görüşmenin Moskova'da yapılmasını teklif etti.

REKLAM

ABD Başkanı Trump, işlerin yolunda gitmesi durumunda ikinci görüşmenin yakın zaman içinde olacağını ifade ederken, bu görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağını duyurdu.

Trump, gerekmesi durumunda Rusya'ya yönelik yaptırımlara başvuracağını ifade etti.

Rusya heyetinde bulunan Kirill Dmitriev ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini bildirdi.

İki liderin tarihi görüşmesinde önce baş başa görüşmesi daha sonra heyetlerle birlikte görüşmesi bekleniyordu. Ancak zirveye dakikalar kala Trump ile Putin'in ikili bir görüşme yapmayacağı öğrenildi. Görüşmede Trump'a Marco Rubio ve Steve Witkoff eşlik edecek, Putin'e ise Lavrov ve Uşakov eşlik etti.