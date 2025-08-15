Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki tarihi zirve başladı. En son 2018 yılında Helsinki'de bir araya gelen iki lider, yıllar sonra ilk kez yüz yüze geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak TSİ 21.00 sularında Alaska'ya inerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak TSİ 22.00 sularında Alaska'ya indi.

Trump ile Putin, Alaska'daki görüşme öncesi havalimanında birbirlerini selamladı. Rusya-Ukrayna Savaşı ve ikili ilişkileri görüşmek için bir araya gelen iki lider uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü.

Rus lider Putin görüşme öncesinde bir gazetecinin “Sayın Putin ateşkes ilan edecek misiniz?” sorusuna el işaretleriyle kameralardan duyulmayan bir yanıt verdi.

İki lider, kırmızı halı üzerinde yürürken, B2 bombardıman uçakları Alaska semalarındaydı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Alaska'da TSİ 22.30'da başlayan görüşme uçakta gerçekleşiyor. İki lider zirve öncesinde gazetecilere açıklama yapmadı, ancak görüşmenin ardından Putin ve Trump'ın kameralar önünde ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İki lider en son 2018 yılında Helsinki'de bir araya gelmişti İKİ LİDERE KİMLER EŞLİK EDİYOR? İki liderin tarihi görüşmesinde önce baş başa görüşmesi daha sonra heyetlerle birlikte görüşmesi bekleniyordu. Ancak zirveye dakikalar kala Trump ile Putin'in ikili bir görüşme yapmayacağı öğrenildi. Görüşmede Trump'a Marco Rubio ve Steve Witkoff eşlik edecek, Putin'e ise Lavrov ve Uşakov eşlik edecek. ABD heyetinde; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yer alıyor. Rus heyetinde ise; Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrei Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya Devlet Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev ve Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov yer alıyor. İki lider, tercümanlar aracılığıyla iletişim kuracak. Diğer yandan, zirve öncesinde konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki lider arasındaki görüşmelerin toplamda 6-7 saat sürebileceğini ifade etti.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINACAK KONULAR Görüşmenin ana meselesi, Ukrayna'daki devam eden savaş olacak. İki lider, barışa ulaşmak için önümüzdeki dönemde yapılabilecekleri belirlemek için görüşecek. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı bir üçlü görüşmenin çok daha önemli olacağını ifade ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, barışın ancak Ukrayna ve Rusya arasında sağlayabileceğini belirtti. Görüşmede ayrıca, ABD-Rusya ikili ilişkileri de ele alınacak. Vladimir Putin daha sonraki görüşmelerde stratejik silahlar gibi kritik meselelerin de gündeme gelebileceğini işaret etmişti. Rus yetkililer, ABD-Rusya ilişkilerinin son yıllarda ciddi yara aldığını ve tamamen düzelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyor. TRUMP ZİRVE ÖNCESİ NE DEDİ? ABD Başkanı Trump, Alaska'ya doğru yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, "Putin ile toprak takası konusunu görüşeceğiz, ancak kararı Ukrayna verecek. Ben Ukrayna adına müzakere etmek için burada değilim, onu müzakere masasına oturtmak için buradayım" ifadelerini kullanmıştı. Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının, savaşı sona erdirmek için yapılacak müzakerelerde Putin'in elini güçlendirmeye yardımcı olmayı amaçladığını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: