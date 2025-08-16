Rıdvan Dilmen: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalır!

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaştı ve rakibini 3-0 mağlup etti.

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

"G.SARAY, BARIŞ ALPER'İ KAYBETMEK İSTEMEZ"

Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın devlerine "Ben her gün üzerine koyarak geliyorum" diyor. Şampiyonlar Ligi'nde olan Galatasaray, Barış gibi bir oyuncuyu kaybetmek istemez.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın devlerine "Ben her gün üzerine koyarak geliyorum" diyor. pic.twitter.com/ec7cLcT57m — HT Spor (@HTSpor) August 15, 2025

"G.SARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 24'E KALACAKTIR"

Sallai sağdan gelen toplarda, kademeye girme konusunda problemi var. Galatasaray yerinde olsam önce kaleci, sağ bekten önce de orta saha alırım. Fırsat transferi kovalarım ve Abdülkerim'le yarışacak stoper ararım. Ne çok önünde ne de çok arkasında olacak bir oyuncu lazım. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tempolu maçlar oynayacak ve ilk 24'e kalacaktır.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tempolu maçlar oynayacak. Galatasaray, ilk 24'e kalacaktır. pic.twitter.com/kaZTL3oAzS — HT Spor (@HTSpor) August 15, 2025

"GEÇEN SENEKİ GİBİ 11 PUAN FARK OLMAZ"

Bu sene geçtiğimiz yılki gibi 11 puan fark olmaz. Galatasaray'ın oturmuş kadrosuna rağmen Fenerbahçe'nin de bu ligde sezon boyunca yarışta olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ı da bekliyorum, tabii alacağı oyunculara bağlı.