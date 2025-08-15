Anne ve babası evlerinde öldürüldü! 5 yaşındaki Dicle kayıp!
Şanlıurfa'da, inşaat işçisi olan 30 yaşındaki Sinan Ejder ile eşi 27 yaşındaki Kadriye Ejder, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Evde bulunamayan çiftin kızları 5 yaşındaki Dicle'nin bulunması için çalışma başlatıldı
Şanlıurfa'da olay, sabah saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Sinan Ejder’in (30) evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
DHA'daki habere göre ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sinan ve Kadriye Ejder’i yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAYIP
Ekipler, çiftin kızları Dicle’nin (5) ise evde olmadığını tespit etti. Çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayı duyup gelen çiftin yakınları, gözyaşı döktü. Çiftin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.