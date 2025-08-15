Habertürk
        Cinsel saldırıya karşı kimyasal sensörlü bileklik

        Cinsel saldırıya karşı kimyasal sensörlü bileklik

        İlaçlı cinsel saldırıların artması sonrasında Portekiz ve İspanya'dan bir grup kimyager, içeceklere gizlice eklenen uyuşturucu maddeleri tespit edebilen kimyasal sensörlü kâğıt bileklik geliştirdi

        Giriş: 15.08.2025 - 09:28 Güncelleme: 15.08.2025 - 09:55
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’na göre, AB genelinde her 3 yetişkin kadından biri hayatının bir döneminde fiziksel veya cinsel saldırıya uğradı. Bu vakalara, 'İlaçlı cinsel saldırı' (DFSA) olarak bilinen, kurbanın içeceğine kimyasal madde katılmasıyla gerçekleşen saldırılar da dâhil.

        Bu çarpıcı istatistiklerden yola çıkan Portekiz ve İspanya’dan bir grup kimyager, içeceklere gizlice eklenen uyuşturucu maddeleri tespit edebilen kimyasal sensörlü kâğıt bileklik geliştirdi.

        İlk bakışta bir festival bilekliği gibi görünen bu hafif ve biyolojik olarak parçalanabilir bileklik, içinde mikroskobik bir laboratuvar barındırıyor. GHB (Gamma-hidroksibütirat) olarak bilinen tecavüz hapını ve diğer bazı uyuşturucu maddeleri saniyeler içinde tespit edebiliyor.

        NASIL ÇALIŞIYOR?

        Bileklik, renk değişimi yoluyla çalışan iki küçük sensör içeriyor. Test yapılacak içecekten bir damla bilekliğin belirli kısmına damlatıldığında, eğer GHB gibi istenmeyen bir madde varsa renk yeşile dönüyor. Tepki birkaç saniye içinde gözle görülebiliyor.

        Profesör Carlos Lodeiro Espino, bileklik hakkında; "Bu kişisel bir kalkan. 5 gün boyunca farklı içecekleri tekrar tekrar test edebilir" dedi.

        GHB NEDEN TEHLİKELİ?

        GHB renksiz, kokusuz ve vücutta hızla metabolize olan bir madde. Alındıktan birkaç saat sonra standart testlerle neredeyse tespit edilemiyor. Kurbanlar, genellikle bilincini kaybediyor ya da olayı hatırlayamıyor. Bu da soruşturmaları zorlaştırıyor. Avrupa’da kimyasal maddelerin kullanıldığı cinsel saldırıların üçte biri, GHB veya türevleriyle gerçekleşiyor.

        Bileklik, Portekiz ve İspanya’nın Valencia Üniversitesi’nden araştırmacıların işbirliğiyle geliştirildi. İlk bileklikler, İspanya ve Portekiz’deki konser, festival ve gece kulüplerinde kullanıldı.

        Türk sinemasında ilaçlı cinsel saldırı sahneleri, Nuri Alço'nun canlandırdığı karakterlerle özdeşleşti. O karakterlerden biri de 1986 yapımı 'Vazife Uğruna'daki 'Akrep Naci'... Nuri Alço; bileklikleri, alınmakta geç kalınmış bir önlem olarak değerlendirdi.

        Bir bilekliğin fiyatının 3 ile 5 Euro arasında olması bekleniyor. Çoklu paketlerle günlük koruma maliyeti 1 Euro'nun altına düşebilecek. Araştırmacılar, maliyetin festival organizatörleri ve yerel yönetimler tarafından karşılanmasını umuyor.

        CAYDIRICI ÖZELLİĞE SAHİP

        Bileklik sonuçları şu an mahkemede delil olarak kabul edilmese de, varlığı potansiyel saldırganlar üzerinde caydırıcı etki yaratıyor. Valencia bölgesinde bilekliklerin kullanılmaya başlanmasından sonra festival alanlarında içeceğe madde katma vakaları neredeyse sıfıra indi. Araştırmacılar, bilekliğin ikinci versiyonunun kolluk kuvvetlerince resmi olarak tanınması için çalışıyor.

        #cinsel saldırı
