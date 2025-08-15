Habertürk
        Fed başkanlığı için aday sayısı artıyor: Marc Sumerlin aday olduğunu doğruladı

        Fed Başkanlığı için aday sayısı artıyor: Marc Sumerlin aday olduğunu doğruladı

        Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek aday sayısı artıyor. Ekonomist Marc Sumerlin, Perşembe günü CNBC'ye verdiği röportajda, bir sonraki ABD Merkez Bankası başkanı olmak için adaylar arasında yer aldığını doğruladı. Sumerlin, "Geçen Çarşamba beni arayıp bir liste olacağını ve benim de o listede yer alacağımı söylediler. Şu an bildiğim tek şey bu" dedi

        15.08.2025 - 07:51
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı faiz indirmemekle eleştirmesinin ardından, Fed başkanlığı için aday listesi genişliyor. Sürece dahil olan yeni isimler arasında eski St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve eski Beyaz Saray danışmanı Marc Sumerlin bulunuyor.

        WSJ'nin geçen cuma günü sürece aşina yetkililere dayandırdığı haberine göre, adaylar arasına eklenen iki isim, şu anda Purdue Üniversitesi işletme fakültesi dekanı olan eski St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve George W. Bush yönetiminde önemli bir Beyaz Saray danışmanı olarak görev yapmış ekonomik danışman Marc Sumerlin.

        Ekonomist Marc Sumerlin, Perşembe günü CNBC’ye verdiği röportajda, bir sonraki ABD Merkez Bankası başkanı olmak için adaylar arasında yer aldığını doğruladı.

        "ŞU AN BİLDİĞİM TEK ŞEY BU"

        Sumerlin, “Geçen Çarşamba beni arayıp bir liste olacağını ve benim de o listede yer alacağımı söylediler. Şu an bildiğim tek şey bu. Bundan sonra nasıl ilerleyeceğimize dair daha fazla yönlendirme bekliyorum” dedi.

        Sumerlin ayrıca büyük bir faiz indirimi çağrısında bulundu. Eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde kıdemli ekonomist olarak görev yapan Sumerlin, 50 baz puanlık faiz indiriminin “neredeyse tartışmasız doğru karar” olacağını söyledi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

