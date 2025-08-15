Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAK ETKİLİ OLACAK Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA VAR Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

13 KENT İÇİN ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 13 kentimiz ise şöyle: "İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Yalova."