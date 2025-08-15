Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: 70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına | Son dakika haberleri

        70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yurdun güney ve iç kesimlerinde sıcak havanın etkili olacağı belirtildi. 13 kentimizde ise hızı saatte 70 km'yi bulacak fırtına nedeniyle "sarı" alarm verildi. İşte uyarıda bulunulan illerimiz, sıcaklıklar ve hava durumu...

        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 06:35 Güncelleme: 15.08.2025 - 06:35
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAK ETKİLİ OLACAK

        Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA VAR

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        13 KENT İÇİN ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 13 kentimiz ise şöyle: "İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Yalova."

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        ANKARA: 35, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

        İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 34, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 33, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

        ÇANAKKALE: 32, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

        EDİRNE: 34, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

        A.KARAHİSAR: 36, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 39, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 35, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 37, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 37, Az bulutlu ve açık

        YOZGAT: 29, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 33, Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK: 25, Az bulutlu ve açık

        SİNOP: 33, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 28, Öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 30, Öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 29, Az bulutlu ve açık

        KARS: 28, Az bulutlu ve açık

        MALATYA: 39, Az bulutlu ve açık

        VAN: 29, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 42, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 39, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık

        #hava durumu
