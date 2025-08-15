Galatasaray'dan Ainsley Maitland-Niles hamlesi!
Sağ bek arayışlarının sürdüğü Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Fransa basını, sarı-kırmızılıların, Lyon forması giyen İngiliz sağ bek Ainsley Maitland-Niles için resmi teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarla ilgili son olarak Fransa basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
RMC Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Lyon forması giyen İngiliz sağ bek Ainsley Maitland-Niles'ı kadrosuna katmak istiyor.
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Sarı-kırmızılı yönetimin, İngiliz oyuncu için Fransız ekibine resmi teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
27 yaşındaki İngiliz sağ bek, 2023 yazında Lyon'a transfer olmuş ve kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.
Galatasaray'ın oyuncuyla birkaç kez temas kurduğu, son dönemde bu görüşmelerin yeniden yoğunlaştığı aktarıldı.
Geride kalan sezonda Lyon formasıyla 44 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Maitland-Niles'ın Lyon ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
20 Ağustos 1997'de Londra'da doğan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, kariyerine Arsenal'in altyapısında başladı. Maitland-Niles, kariyeri boyunca Arsenal, Ipswich Town, West Bromwich Albion, Roma, Southampton ve Lyon'da forma giydi.