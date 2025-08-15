Habertürk
        Galatasaray'dan Ainsley Maitland-Niles hamlesi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Ainsley Maitland-Niles hamlesi!

        Sağ bek arayışlarının sürdüğü Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Fransa basını, sarı-kırmızılıların, Lyon forması giyen İngiliz sağ bek Ainsley Maitland-Niles için resmi teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 10:45 Güncelleme: 15.08.2025 - 10:45
        1

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

        2

        Sarı-kırmızılılarla ilgili son olarak Fransa basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

        3

        RMC Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Lyon forması giyen İngiliz sağ bek Ainsley Maitland-Niles'ı kadrosuna katmak istiyor.

        4

        RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

        Sarı-kırmızılı yönetimin, İngiliz oyuncu için Fransız ekibine resmi teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

        5

        27 yaşındaki İngiliz sağ bek, 2023 yazında Lyon'a transfer olmuş ve kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.

        6

        Galatasaray'ın oyuncuyla birkaç kez temas kurduğu, son dönemde bu görüşmelerin yeniden yoğunlaştığı aktarıldı.

        7

        Geride kalan sezonda Lyon formasıyla 44 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

        8

        Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Maitland-Niles'ın Lyon ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        9

        20 Ağustos 1997'de Londra'da doğan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, kariyerine Arsenal'in altyapısında başladı. Maitland-Niles, kariyeri boyunca Arsenal, Ipswich Town, West Bromwich Albion, Roma, Southampton ve Lyon'da forma giydi.

