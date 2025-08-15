Yeni enflasyon hedefi maaş zammını nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2025 yılı üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası bugüne kadar enflasyon hedefini yüzde 5 olarak belirliyor, cari yıl ile takip eden yıllar için enflasyon tahmini açıklıyordu. Uzun vade için yüzde 5’lik enflasyon hedefi aynı bırakılırken, cari yıl ve izleyen iki yıl için enflasyon tahmini yerine “ara hedef” ilan etmeye başladı.

Enflasyon raporunda 2025 yılı için daha önce yüzde 24 olarak belirlenen ara hedef korundu ama daha önce yüzde 19-29 aralığı olarak belirlenen enflasyon patikası, hedefin üzerine çıkartılarak yüzde 25 – 29 olarak değiştirildi. 2026 yılı enflasyonu için önceki raporda de orta noktası yüzde 12 olmak üzere yüzde 6 – 18 aralığında bir patika öngörülürken, yeni raporda orta noktası yüzde 16 olmak üzere yüzde 13 – 19 aralığı belirlendi.

Merkez Bankası’nın enflasyonda 2026 ve 2027 yılı için belirlediği ara hedefler ve enflasyon aralığının memurların devam eden toplu sözleşme görüşmelerine de yansıması bekleniyor.

Kamu işçileri ile imzalanan kamu çerçeve protokolü uyarınca 2025 yılında ilk 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay yüzde 11, 2026 yılında ise ilk 6 ay yüzde 10, ikinci 6 ay yüzde 6 oranında zam yapılacak. Kamu işçilerinin yıllık bazda zam oranı 2025’te yüzde 29,5, 2026’da ise yüzde 13’e karşılık geliyor. Her iki yılın zam oranları Merkez Bankası’nın ikinci enflasyon raporundaki 2025 ve 2026 yılı enflasyon hedefi için belirlediği aralıkta kalıyor.

YENİ ENFLASYON HEDEFİ MEMUR MAAŞ ZAMMINA YANSIR MI? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, salı günü memur sendikalarına 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 10, ikinci 6 ay yüzde 6 oranında, 2027 yılı için de 6'şar aylık dönemlerde yüzde 4 oranında zam teklif etti. Kamu işvereni memur sendikalarına bugün de ikinci teklifini sunacak. Kamu işvereninin sunacağı ikinci teklifte 2026 yılı için ilk 6 aylık oranın tamamı ile ikinci 6 aylık oranın yarısının toplamı yüzde 19 ve altında kalırsa, teklif Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi ile uyumlu olacak. Aynı hesapla 2027 yılı için ilk 6 aylık oranın tamamı ile ikinci 6 aylık zam oranının yarısının toplamı yüzde 12 ve altında kaldığında da teklif beklenen enflasyon sınırları içinde kalacak. Örneğin, 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 15, ikinci 6 ay yüzde 8 oranında zam teklif edilirse, bu yıllık bazda yüzde 19 artış anlamına gelecek. 2027 yılı için de ilk 6 ay yüzde 8, ikinci 6 ay yüzde 8 oranında zam teklif edildiğinde bu da yıllık bazda yüzde 12 artış anlamına gelecek. Ancak, ikinci yıl için yapılan artışlar genelde enflasyon patikasının üst sınırında değil değil orta noktaya yakın belirleniyor.