        Erdem Kınay: Simge'yi ben keşfettim, Icardi patlattı - Magazin haberleri

        Erdem Kınay: Simge'yi ben keşfettim, Icardi patlattı

        Erdem Kınay, müzik sektörüne kazandırdığı Simge Sağın ile ilgili olarak; "Ben keşfettim, Mauro Icardi" patlattı şeklinde bir açıklamada bulundu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 12:12 Güncelleme: 14.08.2025 - 12:17
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        Simge Sağın; kariyerine, Serdar Ortaç'ın vokalisti olarak başladı. DJ Erdem Kınay, Sağın'ın bir vokalistten daha fazlası olduğunu düşünerek solistliğe geçmesi için birlikte çalışma kararı aldı. Başardı da...

        Simge Sağın, solistliğe adım attıktan sonra seslendirdiği 'Aşkın Olayım' adlı şarkısıyla geniş kitlelerce tanınır bir şarkıcı oldu. Şarkının Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde çalınması Sağın'ın bilinirliliğini daha artırdı.

        'Aşkın Olayım'ı şampiyonluk kutlamasında Mauro Icardi ile seslendirmesi Simge Sağın için bir büyük ikramiye niteliği taşıdı. O dönemde Wanda Nara ile ayrılık sürecine giren Icardi ile Sağın birbirlerine yakıştırıldı. Sağın, her ne kadar Mauro Icardi ile sevgili olmasının mümkün olmadığını dile getirse de yakıştırmalar, uzun süre sürdü. Bütün bu gelişmeler de elbette Sağın'ın popülerlik katsayısını yükseltti.

        Geçtiğimiz aylarda Erdem Kınay, yaptığı bir açıklamada, Simge Sağın'ın artık birlikte çalışmama kararı almasıyla kendisine kazık attığını dile getirdi. Kınay, Sağın ile yollarının ayrılmasıyla yeni bir arayışın sonucu olarak Merve Özbey'i ortaya çıkardığını söyledi.

        Erdem Kınay ile Simge Sağın arasındaki buzlar geçtiğimiz haftalarda eridi. Birlikte iş yapmasalar da dostlukları bittiği yerden, yeniden başladı.

        Erdem Kınay, Simge Sağın ile ilgili yeni bir açıklamada bulunarak; "İlk keşfeden benim ama patlatan Icardi" dedi.

        "RÜYADA GİBİ HİSSETTİ"

        Erdem Kınay, bu konuda şunları söyledi: Simge gençti, Serdar Ortaç'ın vokalistiydi. Orada dikkatimi çekti, 'Doğru şey yapılırsa bu kızdan yıldız olur' dedim. İletişime geçtik. Rüyada gibi hissetti, "Vay canına, Erdem Kınay beni arıyor, albüm yapacağız" diyerek heyecanlıydı. Güzel albüm yaptık. Sonrasında o dönemde istemediğimiz şeyler yaşandı. Daha sonra verdiği röportajlarda kendi kusurlu davranışlarından dolayı mahcubiyetini belirtti. Onu kapattık. Her şeyde hayır vardır diye düşünüyorum. Belki de o anlaşmazlık olmasa bugün Simge Sağın; Simge Sağın olmayacaktı, belki daha iyi olacaktı. Bazı zaman olumsuz gördüğümüz şeyler kişilerin hayrına olabilir. Ben mesela o kızgınlıkla, "Sanatçıların kaprisleriyle uğraşmayacağım" diyerek kendi albümümü yaptım. Benim adıma başka yol açtı. "Madem Simge olmuyor" diyerek Merve Özbey'i patlattım. Simge ile olumsuzluk, dinleyiciye Merve Özbey'i sundu. Her şeyde bir hayır vardır. Bizim sektör nankör. Görmekten bile hoşlanmadığım birkaç isim var."

        #simge sağın
        #Icardi
        #galatasaray
        #Erdem Kınay
