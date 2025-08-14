Erdem Kınay: Simge'yi ben keşfettim, Icardi patlattı

Simge Sağın; kariyerine, Serdar Ortaç'ın vokalisti olarak başladı. DJ Erdem Kınay, Sağın'ın bir vokalistten daha fazlası olduğunu düşünerek solistliğe geçmesi için birlikte çalışma kararı aldı. Başardı da...

Simge Sağın, solistliğe adım attıktan sonra seslendirdiği 'Aşkın Olayım' adlı şarkısıyla geniş kitlelerce tanınır bir şarkıcı oldu. Şarkının Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde çalınması Sağın'ın bilinirliliğini daha artırdı.

'Aşkın Olayım'ı şampiyonluk kutlamasında Mauro Icardi ile seslendirmesi Simge Sağın için bir büyük ikramiye niteliği taşıdı. O dönemde Wanda Nara ile ayrılık sürecine giren Icardi ile Sağın birbirlerine yakıştırıldı. Sağın, her ne kadar Mauro Icardi ile sevgili olmasının mümkün olmadığını dile getirse de yakıştırmalar, uzun süre sürdü. Bütün bu gelişmeler de elbette Sağın'ın popülerlik katsayısını yükseltti.

Geçtiğimiz aylarda Erdem Kınay, yaptığı bir açıklamada, Simge Sağın'ın artık birlikte çalışmama kararı almasıyla kendisine kazık attığını dile getirdi. Kınay, Sağın ile yollarının ayrılmasıyla yeni bir arayışın sonucu olarak Merve Özbey'i ortaya çıkardığını söyledi.