        Haberler Dünya İstihbarat koridorunda "Hamas'sız Gazze": Mısır’dan İsrail’e 10 bin polis ve geçici komite formülü | Dış Haberler

        İstihbarat koridorunda "Hamas'sız Gazze": Mısır’dan İsrail’e 10 bin polis ve geçici komite formülü

        Gazze'de İsrail'in yürüttüğü ve 60 bini aşkın sivilin yaşamını yitirdiği soykırım devam ederken, savaş sonrası döneme ilişkin planlar, diplomasi masasından çok istihbarat koridorlarında şekilleniyor. Mısır istihbaratının İsraillilere "Hamas'sız Gazze" planı ilettiği bildirildi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 14.08.2025 - 09:54 Güncelleme: 14.08.2025 - 09:54
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Orta Doğu'da İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve yarattığı insanlık dramı, Netanyahu hükümetinin Gazze'nin tamamen işgali kararı almasıyla daha da alevlendi. İsrail'in Gazze'de Hamas'ın olmadığı bir yönetim istemesine ise Mısır'daki Sisi yönetimi bir 'planla' cevap verdi.

        Diplomatik kaynaklara göre Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdel Ati, Mısır’ın “Hamas'sız Gazze” planını Mısır istihbaratı aracılığıyla İsrail istihbaratıyla paylaştı. Bu plan, hem güvenlik hem de idari düzen açısından Gazze’nin geleceğini çizecek başlıca yol haritası olarak görülüyor.

        10 bin polis ve geçici idari komite

        Planın iki temel ayağı öne çıkıyor: Bağımsız ve geçici bir idari komite ile 10 bin kişilik güvenlik gücü.

        • Mevcut Filistin polis teşkilatından 5 bin personel, evlerinden çağrılarak yeniden eğitilecek.

        • Mısır, Ürdün ve Filistin yönetiminin koordinasyonuyla “temiz sicile sahip” 5 bin yeni polis seçilecek.

        • Eğitimler Mısır ve Ürdün’deki güvenlik kamplarında yapılacak ve bu güç, olası ateşkesin ardından Gazze’de güvenlik boşluğunu dolduracak.

        Komitenin yapısı dikkat çekiyor

        Mısır planına göre, Gazze’de yaşayan teknik uzmanlığa sahip ve hiçbir siyasi fraksiyona bağlı olmayan 15 kişilik bir teknokrat komite, 6 ay boyunca yönetimde olacak.

        Bu komite;

        • Tarafsız görüntüsüyle uluslararası toplumun desteğini almayı hedefliyor.

        • Geçiş sürecinde Kahire’de düzenlenecek Uluslararası Yeniden İmar ve Erken İyileşme Konferansı kararlarına göre hareket edecek.

        • Erken iyileştirme projelerini uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütecek.

        Bu yapı, halkın doğrudan siyasi temsilini öteleyen bir model olarak eleştiriliyor; ancak Mısır, Filistin yönetiminin hem Gazze hem de Batı Şeria’da tek meşru otorite haline gelmesi için bu süreci zorunlu görüyor.

        Refah Kapısı ve Mısır’ın temkinli tavrı

        Kahire’nin Refah Sınır Kapısı’nı yardımlara tamamen açma konusunda temkinli olması, planın güvenlik odaklı yönünü güçlendiriyor.

        Mısır medyasında yer alan yorumlarda, bu yaklaşımın İsrail’in Hamas’ı devre dışı bırakma stratejisiyle örtüştüğüne vurgu yapılıyor.

        Filistinli yetkiliden Hamas’a silah çağrısı

        Bu atmosferde Filistin Dışişleri Bakanı Farsin Ağabekyan, savaş sonrası için net bir mesaj verdi:

        • Hamas tüm silahlarını Filistin otoritesi güvenlik güçlerine teslim etmeli.

        • Hamas’ın savaş sonrası herhangi bir rolü olmamalı.

        •Gazze’nin tam sorumluluğunu Filistin otoritesi üstlenmeli.

        Eleştiriler ve siyasi hesaplar

        Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail’in soykırımdan sorumlu olduğunu hatırlatarak, bu planın sahadaki dengeleri İsrail lehine pekiştirebileceği uyarısında bulunuyor.

        Eleştirmenler, “güvenlik ve yönetim” paketlerinin, Gazze’nin siyasi geleceğini dış aktörlerin belirlemesine kapı araladığını savunuyor.

