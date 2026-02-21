Canlı
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor

        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor

        Bağcılar'da 18 yaşından küçük 3 kişinin darp ettiği çocuğu kurtarmak isteyen 27 yaşındaki Oğuzhan Çöpür'ü çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklayan 3 saldırgandan 1'i tutuklanırken 2 şüpheli serbest bırakıldı. Oğuzhan Çöpür'ün evde tedavisi devam ederken aileye tehdit mesajları atıldığı ortaya çıktı

        Giriş: 21.02.2026 - 23:16 Güncelleme: 21.02.2026 - 23:16
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Bağcılar'da 18 yaşından küçük 3 kişinin darbettiği çocuğu kurtarmak isteyen Oğuzhan Çöpür (27), çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. 3 saldırgandan 1’i tutuklanırken 2 şüpheli serbest bırakıldı.

        Olay, 12 Şubat 2026 tarihinde saat 18.45 sıralarında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı kavga ihbarını alan ekipler olay yerine geldi. İlk incelemede Oğuzhan Çöpür(27), bıçakla yaralandığı görüldü. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çöpür ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olaya karışan yaşları 18'den küçük 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Çöpür'ün bir kişinin darbedildiğini görmesi üzerine kavgayı ayırmak istediği ve bu sırada 6 yerinden bıçaklandığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kasten Yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "BU ÇOCUKLAR, BİZİ TEHDİT EDEREK ARAMAYA BAŞLADILAR"

        Oğuzhan Çöpür’ün babası Fevzi Çöpür, konuya ilişkin "Yaralanmadan sonra biz hastaneye gittik. Hastanede kötü bir gün geçirdik ve ertesi gün yine telefonlarımız çalmaya başladı. Bu çocuklar, bizi tehdit ederek aramaya başladılar. Bununla alakalı biz emniyetteki yetkili arkadaşlarla görüştük, onlar yardımcı oldular. İsimleri tekrar teker teker buldular. 1’isi tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı. Ama mutlaka bunların bir destekleyen, mutlaka bunların arkasında olan biri vardır. Çünkü bunlar, bir çocuğun fazlasıyla yapamayacağı işler. Bir çocuğun 18,19,17 yaşında bir çocuğun yapamayacağı işleri yapıyorlar. Numaralardan tehditler, evimin adresini bulmak gibi şeyler. Sıkıntılı bir süreç geçirdik" dedi.

        "KARDEŞİNİN YANINDA OLMASI ONUN HAYATTA KALMASINI SAĞLADI"

        Fevzi Çöpür, "Bağcılar ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkürüm var. Çok teşekkür ederim hepsi özveriyle çalıştılar. Bu işin üzerine gittiler. Benim çocuğumun kardeşinin yanında olması onun hayatta kalmasını sağladı. Çocuğunu gönderiyorsun ne zaman, nasıl eve geleceği meçhul bilemiyorsun bunu. Benim çocuklarım kocaman delikanlılar. 10 dakika geç geldiklerinde ben telefon ediyorum, ‘nerede kaldınız oğlum’ diye çünkü korkuyorum. Gecenin saat dördünde bu çocuk beni arıyor. Bunun anne babası buna sormuyor mu sen neredesin oğlum diye, sormuyor. Ben eminim ki emniyet güçleri bu işin peşine tekrar yeniden bir daha düştü, alacak götürecekler mutlaka. Benim yanımda doktorlar hasta eks oldu dediler. Ben feryat figan yerlerde yattım. Bunların anne, babalarının benim çektiğim çekmeleri lazım. Hani biraz önce dedim ya, iyilerin kötülerden fazla olması lazım. Buna hep beraber ülke olarak el atmamız lazım ki bir yol bulalım. Bunu sadece emniyet güçlerine yıkmak sadece savcıya yıkmakla bu iş olmaz. Anne, baba, emniyet, savcı, hakim ve devlet büyükleri en önemli görev onlara düşüyor" diye konuştu.

        *Haberin görselleri iHA tarafından servis edilmiştir.

        TEM'de trafik kazası; İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

        TEM'de trafik kazası; İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.  

