Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Çiftçiler ile İftar" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

"2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam tam 939 milyar lira. 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor. Sığır etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da birinciyiz, tavuk etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ikinciyiz. Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Allah'a hamdolsun tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara, iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik. Sık sık dezenformasyon yapılan bir başka alan olan tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasındayız. 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Biten, meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak. Biten, mübarek Ramazan-ı Şerif'ten bir gün önce yayınladıkları bildirilerde insanlarımıza dil uzatan karanlık zihniyetin hezeyanları olacak. Biten, kamusal alanda milletin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen 28 Şubat heveslisi jakobenlerin dayatmaları olacak.Ramazanın manevi atmosferine haksız kazanç gölgesi düşürenlere karşı müsamahasız olacağımızın bilinmesini isterim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle: "15 TEMMUZ'DA ÖN SAFLARDA SİZLER VARDINIZ" Türkiye'nin istikbalini şekillendiren 86 milyon insanımızla birlikte 62 milyon turistin gıdasını karşılayan, alın teri ve yüreğiyle toprağı işleyen çiftçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle yol yürümüş, sizlerin emeğine, mücadelesine bizzat şahitlik etmiş kardeşinizim. Fedakârlığınızı, sadece rızkınızı kazanmak için döktüğünüz terden değil memleket sevdanızdan da biliyorum. En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı korumak için en ön saflarda yer alanlar yine sizlerdiniz, benim çiftçi kardeşlerimdi. Çiftçilerimizin nasıl bize demokrasimize ve vatanımıza sahip çıktıysa biz de daima onların yanında olduk. Hükümetlerimiz üreticilerimizi, çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Meydanlarda ne dediysek, hangi sözü verdiysek sizin takdirinizle göreve geldiğimizde vaatlerimizi hayata geçirmek için dört koldan çalıştık. REKLAM "GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YOLU TARIMDAN GEÇER DEDİK" Sadece geçen yıl doğrudan destek kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri, sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buluyor. 2026'da bu rakam tam 939 milyar lira. 1 trilyon liraya varan devasa rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer diyerek sizin yanınızda olacağız.

"DÜNYADA DOKUZ AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜYÜZ" Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği Türkiye'de tarım bitti iddiasını sadece sektör değil uluslararası kuruluşlar da yaralanıyor. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer' inancıyla daima sizin yanınızda olacağız. Cennet vatanımızda hamdolsun 606 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılar durumdayız. Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor. Bu raporlara göre Türkiye; tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada yer alıyor. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyve üretiminde ise dördüncüyüz. 21 bitkisel ürünün üretiminde dünyada ilk üçteyiz. Süt üretiminde ise dünyada dokuzuncu, Avrupa'da üçüncü sıradayız. "ÜLKEMİZİ TARIMDA OLDUKÇA İYİ BİR YERE GETİRDİK" 2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 2024 yılında 79,1 milyar dolara yükselttik. Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Sık sık dezenformasyon yapılan bir başka alan olan tohumda dünyada ilk 10 ülke arasındayız. 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Ata tohumları çeşit sayısını 49'a çıkardık. Tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara, iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik.

"BİTMİŞ OLAN 28 ŞUBAT HEVESLİLERİ JAKOBENLER" Birileri tüm umutlarını buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedi, inşallah hiçbir zaman bitmeyecektir. Hatta ülkemiz tarım sektöründe daha nice rekorlara imza atacak. Ama biten meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip, sonra bunların üzerine sünger çekenlerdir. Biten benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi diyen elitist zihniyetin kibri olacaktır. Kamusal alanda milletin özgürce yaşamasına tahammül edemeyen 28 Şubat heveslisi jakobenler olacaktır. "BESİ VE SÜT ÜRETİM BÖLGELERİNİ PLANLADIK" Vatandaşımızın sağlıklı, kaliteli, güvenilir gıdaya erişmesi önceliklerimiz başında yer alıyor. Bakanlıklarımız sürekli sahada denetim yapıyor. Gıdada sahtecilik yapanları cezalandırdığımız gibi artık anlık olarak da ifşa ediyoruz. Ayrıca restoran, kafeler gibi yiyecek-içecek hizmeti sunan işyerlerinde karekot uygulamasını geçen yıldan itibaren zorunlu hale getirdik. B Reçete adını verdiğimiz uygulamayla hangi üründe ne miktarda bitki koruma ürünü belirlenecek ve satışı ona göre yapılacak. "ENFLASYONLA MÜCADELEMİZE DESTEK OLDULAR" Ramazan'ın manevi atmosferine haksız kazanç gölgesi düşürenlere vatandaşımızın sofrasından ekmeğini çalanlara karşı müsamahasız olacağımızın bilinmesini isterim. Fırsatçıların sayısı az olmakla birlikte, bu mübarek günlerde indirim yapan işletmelerimizin sayısı da bir hayli fazladır. Hem vatandaşın uygun fiyatla ürün almasını sağlayıp hem de enflasyonla mücadelemize destek olan işletmelerimize buradan teşekkür ediyorum. Planlamayla hangi ürünün nerede ne kadar ekileceğini belirliyoruz. Bunu bitkisel üretimde değil hayvancılıkta da hayata geçirdik. Besi ve süt üretim bölgeleri planladık.

"BU YIL 4 BÖLGEDE DAHA ÜRETİME GEÇECEĞİZ" 6 Mart'tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira destek ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Kuraklığa dayanıklı, besin değeri yüksek tuz çalısını da meralarımıza ulaştırıyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri gibi organize tarım bölgesi yatırımlarımıza da son sürat devam ediyoruz. 14 organize tarım bölgesinde üretime başladık. Bu yıl 5 bölgede daha ilk kez üretime geçeceğiz. "DEPREM BÖLGESİNE YENİ YARDIM PAKETİ" Nisan ayındaki zirai dondan etkilenen bütün üreticilerimize geçen yıl 47 milyar lira ödeme yaptık. Maalesef geçtiğimiz günlerde de bazı illerimizde dolu, hortum ve selden üreticilerimiz ve vatandaşlarımız etkilendi. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değişen iklim şartları, küresel ısınma bize bu ve benzeri olayların devam edeceğini söylüyor. Sizleri mutlaka tarım sigortası yaptırmaya davet ediyorum. Prim ödemelerinin yüzde 70'e olan kısmını devlet olarak biz karşılıyoruz. Deprem bölgesi için yeni yatırım paketini hayata geçirdik. 11 milyarlık kaynağı 11 ilimizde üretimin güçlendirilmesi için harcayacağız.