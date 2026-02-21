Bağcılar'da aracından inen şoföre önce otomobil ardından cip çarptı; 1 ölü
İstanbul Bağcılar'da 0-3 Otoyolu üzerinde, bilinmeyen bir sebepten taralı alanda durduktan sonra aracından inen Ali Aktaş'a, önce arkadan gelen başka bir araç çarptı, sonra da bir cip üzerinden geçti. Ali Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti
Bağcılar 0-3 Avrupa Otoyolunda kamyonetinden inen şoföre önce otomobil çarptı ardından cip şoförün üzerinden geçti. Şoför olay yerinde hayatını kaybederken kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, O-3 Avrupa Otoyolu Aksaray İstikametinde İSTOÇ mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.
Kamyonet şoförü Ali Aktaş otoyolda İSTOÇ mevkiinde aracını taralı alanda durdurdu. Aktaş araçtan indikten sonra, aynı yönde ilerleyen otomobil şoföre çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırlayan şoförün üzerinden cip geçti.
KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ali Aktaş’ın öldüğünü belirledi.
Kaza nedeniyle Aksaray istikametinde 3 şerit trafiğe kapanırken polis ekipleri trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil ve cip sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Aktaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazaya karışan araçların olay yerinden çekici yardımı ile götürülmesinin ardından kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.