Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bağcılar'da aracından inen şoföre önce otomobil ardından cip çarptı; 1 ölü

        Bağcılar'da aracından inen şoföre önce otomobil ardından cip çarptı; 1 ölü

        İstanbul Bağcılar'da 0-3 Otoyolu üzerinde, bilinmeyen bir sebepten taralı alanda durduktan sonra aracından inen Ali Aktaş'a, önce arkadan gelen başka bir araç çarptı, sonra da bir cip üzerinden geçti. Ali Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 09:40 Güncelleme: 21.02.2026 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bağcılar 0-3 Avrupa Otoyolunda kamyonetinden inen şoföre önce otomobil çarptı ardından cip şoförün üzerinden geçti. Şoför olay yerinde hayatını kaybederken kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

        2

        Kaza, O-3 Avrupa Otoyolu Aksaray İstikametinde İSTOÇ mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

        3

        Kamyonet şoförü Ali Aktaş otoyolda İSTOÇ mevkiinde aracını taralı alanda durdurdu. Aktaş araçtan indikten sonra, aynı yönde ilerleyen otomobil şoföre çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırlayan şoförün üzerinden cip geçti.

        4

        KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ali Aktaş’ın öldüğünü belirledi.

        5

        Kaza nedeniyle Aksaray istikametinde 3 şerit trafiğe kapanırken polis ekipleri trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

        6

        Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil ve cip sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

        7

        Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Aktaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        8

        Kazaya karışan araçların olay yerinden çekici yardımı ile götürülmesinin ardından kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.

        9
        10
        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        Kupada finalin adı belli oldu!
        Kupada finalin adı belli oldu!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!