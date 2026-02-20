Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko, finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu!

        Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda Türk Telekom'u 86-78 yenen Fenerbahçe Beko, finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu. İki takım arasındaki final müsabakası 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.02.2026 - 23:23 Güncelleme: 20.02.2026 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kupada finalin adı belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ikinci maçta Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 86-78 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN ile üst üste ikinci kez şampiyonluk maçına çıkacak.

        Karşılaşmanın ilk 2 dakikasında takımlar skor üretemedi. Maçtaki ilk sayılar, Türk Telekom'da Simonovic'ten geldi. Daha sonra Fenerbahçe Beko'da Jantunen'in basketlerine karşılık veren Ankara temsilcisi, birinci periyodu 20-11 önde kapattı.

        Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte toparlandı. Oyunun iki yönünde ritmini bulan sarı-lacivertliler, 15. dakikada eşitliği sağladı: 26-26. Boyalı alandan peş peşe sayılar kaydeden Türk Telekom, devreye 42-34 üstün girdi.

        REKLAM

        Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı üç sayılık basketlerle başladı. Türk Telekom'da Doğuş Özdemiroğlu ve Simonovic'in sayılarına Tarık Biberovic, Baldwin ve Horton-Tucker ile yanıt veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada skora dengeyi getirdi: 47-47. Kısa oyuncularıyla basketler bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, 28. dakikayı 58-51 üstün geçerken son periyoda da 60-56 önde gitti.

        Dördüncü çeyrekte Türk Telekom, dış atışlar ve pota altından skor üretirken Fenerbahçe Beko ise Horton-Tucker'ın kazandırdığı sayılarla etkili oldu. Sarı-lacivertli ekip, 37. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 76-66. Kalan sürede skor avantajını koruyan Fenerbahçe, maçı da 86-78 kazandı.

        Sarı-lacivertli takımda Horton-Tucker 29, Baldwin 17 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Türk Telekom'da ise Smith'in 12, Simonovic ve Allman'ın 11'er sayısı kazanmaya yetmedi.

        FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ!

        Türk Telekom'u eleyen F.Bahçe Beko ile Anadolu Efes'i geçen Beşiktaş GAİN, 22 ŞUbat Pazaar günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda final karşılaşmasınd kozlarını paylaşacak.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

        Fenerbahçe Beko: Baldwin 17, Boston 2, Tarık Biberovic 8, Jantunen 11, Birch 2, Bacot, James Metecan Birsen 3, Horton-Tucker 29, De Colo 6, Onuralp Bitim 8, Melih Mahmutoğlu

        Türk Telekom: Ata Kahraman, Trifunovic 10, Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 9, Bankston 8, Allman 11, Berkan Durmaz, Alexander 9, Usher 8, Smith 12

        REKLAM

        1. Periyot: 11-20

        Devre: 34-42

        3. Periyot: 60-56

        Beş faulle çıkanlar: 39.14 Doğuş Özdemiroğlu, 39.37 Berkan Durmaz (Türk Telekom)

        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Kupada ilk finalist Beşiktaş! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 18 Şubat 2026 (ABD'den Büyük Savaş Hazırlığı Mı?)

        Terörsüz Türkiye Raporu tamam. Raporda "İnfaz Adaleti" vurgusu. Rapor Irak-Suriye için ne öneriyor? PKK'lılar ne olacak, rapor ne öneriyor? İnfaz ve TCK için düzenleme ne? Terör örgütü kampları ne olacak? Süreç raporu bitti; neler içeriyor? Bu yığınak neyin hazırlığı? ABD, İran'ı vurmadan döner mi? ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası