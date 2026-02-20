Galatasaray'da Victor Osimhen Konyaspor maçında yok!
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli olurken; Victor Osimhen, sağ dizinde ağrıları olduğu gerekçesiyle tedbir amaçlı kafileye dahil edilmedi.
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray, deplasmanda Tümosan Konyaspor'la kozlarını paylaşacak.
Sarı-kırmızılılar bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sağ dizinde ağrıları bulunduğu gerekçesiyle tedbir amaçlı kafileye dahil edilmedi.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper YIlmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.