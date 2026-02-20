25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!

İstanbul Arnavutköy’de, 26 Ocak Pazartesi günü polise başvuran Beyza Şahin, babasından iki gündür haber alamadıklarını söyledi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre babasının telefonundan kendisine mesajlar gönderildiğini belirten Beyza Şahin, mesajlardaki talimatlara uyarak Muzaffer A. ile birlikte 150 bin lirayı elden teslim ettiklerini ifade etti.

5 kurşunla öldürülen Ahmet Şahin.

YAKINLARININ İFADESİNE BAŞVURULDU

Mesajlarda babasının Yunanistan’a gideceğinin yazıldığını, kısa süre sonra da telefonun kapandığını aktardı. Polisin başlattığı soruşturmada Ahmet Şahin’in tüm yakınlarının ifadelerine başvurdu.

DİKKAT ÇEKEN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis Ahmet Şahin’in cep telefonu görüşmelerini incelemeye aldı. Görüşmelerde, Ahmet Şahin’in 24 Ocak Cumartesi günü sık sık Muzaffer A. ile görüştüğü belirlendi.

BİRLİKTE GİTTİLER TEK AYRILDI

Bunun üzerine güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, Ahmet Şahin ile Muzaffer A.’nın bir otomobil içinde sabah saat 09.00 sıralarında Arnavutköy'e gittiğini saat 13.42’de Muzaffer A.'nın otomobille tek başına Arnavutköy'den ayrıldığını belirledi.

KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ Polis, bu gelişme üzerine o bölgedeki tüm güvenlik kameralarıyla şüphelilerin cep telefonuna ait HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Daraltılmış baz çalışmaları sonucunda olayın Yeniköy Mezarlığı civarında meydana geldiği tespit edildi. Bölgede yapılan aramalarda Ahmet Şahin'in cesedi Yeniköy Mezarlığı karşısındaki ormanlık alanda bulundu. Muzaffer A., altınları bozdururken. Cesedin ağaçlık alana atıldığı ve üzerinin dallarla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi. Vahşi hayvanlar tarafından bir bölümü tahrip edilmiş olan ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan DNA incelemesinde cesedin Ahmet Şahin’e ait olduğu belirlendi. Ayrıca Ahmet Şahin’in vücuduna isabet eden 5 kurşun sonucu hayatını kaybettiği de ortaya çıktı. PARKTA YAKALANDI Bu gelişme üzerine polis kayıplara karışan Muzaffer A.’yı yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri cep telefonunu kapatan Muzaffer A.’ya ulaşmak için annesi F.Ş.’yi takibe aldı. Anne F.Ş. dün akşam iftar saatinde bir parka giderek beklemeye başladı. Bir süre sonra annesi F.Ş.’nin yanına gelen Muzaffer A. parkta gözaltına alındı. Muzaffer A.’nın annesinden yeni elbiseler istediği, onları almak için parka gittiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli parkta yakalandı.

KREDİ KARTIYLA ALTIN SATIN ALMIŞ Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre Muzaffer A.’nın olayın ardından Ahmet Şahin’in üzerinden aldığı kredi kartıyla önce Bahçelievler’e gittiği, buradaki bir kuyumcudan 242 bin lira değerinde altın aldığı tespit edildi. Muzaffer A.’nın aynı gün içinde satın aldığı altınları Zeytinburnu'nda bir başka kuyumcuya götürerek bozdurduğu da belirlendi "ŞÜPHELİ BENDEN BORÇ ALMIŞTI ÖDEMEDİ" Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Muzaffer A., Ahmet Şahin’in sanal kumar oynadığı için kendisinden yaklaşık 3 milyon lira borç aldığını ancak bir türlü geri ödemediğini iddia etti. Ahmet Şahin’e borç verebilmek için iş yerindeki arkadaşlarından borç alıp ödeyemediği için işten kovulduğunu da anlatan Muzaffer A., "Olay günü bana artık borcunu ödeyeceğini söyledi. Birlikte sabah saat 06.00 sıralarında otomobile binerek hareket ettik. Paranın Arnavutköy’e geleceğini söyleyince o tarafa gittik. Bir süre çevrede bekledik; ancak gelen olmadı. Daha sonra paranın Yeniköy Mezarlığı'na getirileceğini söyleyince o tarafa yöneldik" dedi.