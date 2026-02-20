Canlı
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!

        İstanbul'da, 25 gün önce kaybolan 49 yaşındaki Ahmet Şahin'in, baldızının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şahin'in cesedi, Arnavutköy'deki ormanlık alanda üzeri çalılarla örtülü halde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Muzaffer A.'nın suçunu itiraf ederek, "Sanal kumar yüzünden bana borcu vardı. Bu nedenle işimden oldum. O gün yine para vereceğini söyledi, tartıştık. Sinirlendim, ne yaptığımı tam hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Şüphelinin, cinayetin ardından maktulün kredi kartıyla altın alıp bozdurduğu ve telefonunu Silivri'de kırarak yok etmeye çalıştığı tespit edildi. Tüm bu anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı

        Giriş: 20.02.2026 - 14:53 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:53
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        İstanbul Arnavutköy’de, 26 Ocak Pazartesi günü polise başvuran Beyza Şahin, babasından iki gündür haber alamadıklarını söyledi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre babasının telefonundan kendisine mesajlar gönderildiğini belirten Beyza Şahin, mesajlardaki talimatlara uyarak Muzaffer A. ile birlikte 150 bin lirayı elden teslim ettiklerini ifade etti.

        5 kurşunla öldürülen Ahmet Şahin.
        5 kurşunla öldürülen Ahmet Şahin.

        YAKINLARININ İFADESİNE BAŞVURULDU

        Mesajlarda babasının Yunanistan’a gideceğinin yazıldığını, kısa süre sonra da telefonun kapandığını aktardı. Polisin başlattığı soruşturmada Ahmet Şahin’in tüm yakınlarının ifadelerine başvurdu.

        DİKKAT ÇEKEN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis Ahmet Şahin’in cep telefonu görüşmelerini incelemeye aldı. Görüşmelerde, Ahmet Şahin’in 24 Ocak Cumartesi günü sık sık Muzaffer A. ile görüştüğü belirlendi.

        BİRLİKTE GİTTİLER TEK AYRILDI

        Bunun üzerine güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, Ahmet Şahin ile Muzaffer A.’nın bir otomobil içinde sabah saat 09.00 sıralarında Arnavutköy'e gittiğini saat 13.42’de Muzaffer A.'nın otomobille tek başına Arnavutköy'den ayrıldığını belirledi.

        KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Polis, bu gelişme üzerine o bölgedeki tüm güvenlik kameralarıyla şüphelilerin cep telefonuna ait HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Daraltılmış baz çalışmaları sonucunda olayın Yeniköy Mezarlığı civarında meydana geldiği tespit edildi. Bölgede yapılan aramalarda Ahmet Şahin'in cesedi Yeniköy Mezarlığı karşısındaki ormanlık alanda bulundu.

        Muzaffer A., altınları bozdururken.
        Muzaffer A., altınları bozdururken.

        Cesedin ağaçlık alana atıldığı ve üzerinin dallarla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi. Vahşi hayvanlar tarafından bir bölümü tahrip edilmiş olan ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan DNA incelemesinde cesedin Ahmet Şahin’e ait olduğu belirlendi. Ayrıca Ahmet Şahin’in vücuduna isabet eden 5 kurşun sonucu hayatını kaybettiği de ortaya çıktı.

        PARKTA YAKALANDI

        Bu gelişme üzerine polis kayıplara karışan Muzaffer A.’yı yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri cep telefonunu kapatan Muzaffer A.’ya ulaşmak için annesi F.Ş.’yi takibe aldı. Anne F.Ş. dün akşam iftar saatinde bir parka giderek beklemeye başladı. Bir süre sonra annesi F.Ş.’nin yanına gelen Muzaffer A. parkta gözaltına alındı. Muzaffer A.’nın annesinden yeni elbiseler istediği, onları almak için parka gittiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli parkta yakalandı.

        KREDİ KARTIYLA ALTIN SATIN ALMIŞ

        Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre Muzaffer A.’nın olayın ardından Ahmet Şahin’in üzerinden aldığı kredi kartıyla önce Bahçelievler’e gittiği, buradaki bir kuyumcudan 242 bin lira değerinde altın aldığı tespit edildi. Muzaffer A.’nın aynı gün içinde satın aldığı altınları Zeytinburnu'nda bir başka kuyumcuya götürerek bozdurduğu da belirlendi

        "ŞÜPHELİ BENDEN BORÇ ALMIŞTI ÖDEMEDİ"

        Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Muzaffer A., Ahmet Şahin’in sanal kumar oynadığı için kendisinden yaklaşık 3 milyon lira borç aldığını ancak bir türlü geri ödemediğini iddia etti.

        Ahmet Şahin’e borç verebilmek için iş yerindeki arkadaşlarından borç alıp ödeyemediği için işten kovulduğunu da anlatan Muzaffer A., "Olay günü bana artık borcunu ödeyeceğini söyledi. Birlikte sabah saat 06.00 sıralarında otomobile binerek hareket ettik. Paranın Arnavutköy’e geleceğini söyleyince o tarafa gittik. Bir süre çevrede bekledik; ancak gelen olmadı. Daha sonra paranın Yeniköy Mezarlığı'na getirileceğini söyleyince o tarafa yöneldik" dedi.

        "ARAMIZDA KAVGA ÇIKTI"

        Arnavutköy'deki Yeniköy Mezarlığı'nda bir süre beklemelerine rağmen, paranın gelmemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını söyleyen Muzaffer A., "Bana bağırmaya başladı. Bu sırada belindeki silahı da çıkarmıştı. Aramızda itişme oldu. Bu sırada tabanca birkaç kez patladı. Tam sayısını hatırlamıyorum. Sinirlenip kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde öldüğünü fark ettim. Cesedi yol kenarına bırakıp üzerini çalı çırpıyla örtüp oradan kaçtım" dedi.

        "TELEFONUNU KIRIP ATTIM"

        Polisteki ifadesinde kredi kartıyla altın satın alıp, tekrar bozdurduğunu itiraf eden Muzaffer A., "Onun telefonunu yok etmek için uygulama üzerinden bindiğim taksiyle Silivri'ye gittim. Orada taksiyi bekletip, bir benzin istasyonunun arka kısmında telefonu kırıp daha sonra geri döndüm. Sonra normal hayatımı yaşamaya başladım" dedi.

        POLİS OLAYLA İLGİLİ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI

        Tüm bu ifadelerin ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği önemli görüntülere de ulaştı. Elde edilen görüntülerde şüphelinin altın satıp bozdurduğu anların, cep telefonunu kırdığı anlara ait görüntüler yer aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Gaziosmanpaşa Adliyesine gönderildi.

        Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı; kredi kartıyla altın almış

        İstanbul'da 25 gün önce kaybolan Ahmet Şahin'in(49) öldürüldüğü ortaya çıktı. Şahin'in cesedi Arnavutköy'deki ormanlık alanda üzeri çalılarla örtülmüş halde bulundu. Olayın faili olduğu tespit edilen baldızının kocası Muzaffer A. gözaltına alındı. 

