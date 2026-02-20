Eski Google mühendisleri Tensor ve Snapdragon sırlarını İran'a aktarmakla suçlandı!

Yapay zeka çipleri, mobil işlemciler ve siber güvenlik teknolojilerindeki hızlı ilerleme, inovasyonu tetiklerken aynı zamanda casusluk ve ulusal güvenlik tehditlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle akıllı telefonların beyni konumundaki Tensor (Google Pixel) ve Snapdragon (Qualcomm) gibi SoC teknolojilerinin sırlarının yabancı ülkelere sızdırılması, ABD teknoloji devlerini alarma geçiriyor. Bugün federal mahkemede iddianamesi açıklanan bu dava, Silikon Vadisi’ndeki “içeriden tehdit” riskinin ne kadar derinleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

41 yaşındaki Samaneh Ghandali, 32 yaşındaki kız kardeşi Soroor Ghandali ve Samaneh’in eşi 40 yaşındaki Mohammadjavad Khosravi (Mohammad Khosravi olarak da biliniyor), tamamı San Jose sakini İran uyruklu kişiler. Soroor öğrenci vizesiyle ABD’de bulunurken, Samaneh sonradan vatandaşlık aldı, Khosravi ise yasal kalıcı oturum sahibi. Khosravi’nin geçmişte İran ordusunda görev yaptığı da iddianamede yer alıyor. Üçlü, Google ve diğer önde gelen teknoloji şirketlerindeki pozisyonlarını kötüye kullanarak hassas bilgilere erişti.

GİZLİ DOSYALAR NASIL ELE GEÇİRİLDİ VE AKTARILDI?

Samaneh ve Soroor Ghandali kardeşler Google’da çalıştıktan sonra Santa Clara merkezli başka bir teknoloji şirketine (Company 3) geçti. Khosravi ise San Diego merkezli, Snapdragon benzeri sistem-çip (SoC) platformları geliştiren bir firmada (Company 2) görev yaptı. Üçlü, işlemci güvenliği, kriptografi, donanım mimarisi ve Google’ın Tensor işlemcisi gibi teknolojilere ilişkin yüzlerce gizli dosyayı çaldı. Dosyalar üçüncü taraf mesajlaşma uygulamaları üzerinden kendi isimlerine ait kanallara yönlendirildi, kişisel cihazlara, birbirlerinin iş bilgisayarlarına kopyalandı ve nihayetinde İran’a aktarıldı.