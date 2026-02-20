Canlı
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcılıklarına atamalar | Son dakika haberleri

        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcılıklarına atamalar

        İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndaki bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 00:36 Güncelleme: 20.02.2026 - 00:58
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre İçişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı. Yerlerine ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

        Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı. Yerlerine ise Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız getirildi.

