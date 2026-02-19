"Yavrulara günde iki öğün besleme yapıyoruz. Elma, armut, havuç ve ayva gibi meyve ve sebzelerin yanı sıra fıstık veriyoruz. Merkezimizde özel olarak üretilen ekmeklerle birlikte her bir yavruya günlük 400 ila 500 gram arasında yiyecek sağlanıyor. Veteriner hekimlerimiz tarafından her gün sağlık kontrolleri yapılıyor, haftalık kilo artışları düzenli olarak takip ediliyor."