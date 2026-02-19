Canlı
        Son dakika: Yasa dışı barındırılıyorlardı... Kurtarılan 3 Makak yavrusuna özenle bakılıyor

        Yasa dışı barındırılıyorlardı... Kurtarılan 3 Makak yavrusuna özenle bakılıyor

        Bursa'da yasa dışı olarak barındırılan 3 adet 8 aylık makak maymunu yavrusu polis ekiplerince ele geçirildi. Yavrular, Karacabey'deki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçirilip tedavi ve rehabilitasyon sürecine alındı. 7/24 gözetim altında tutulan maymunlar, günde iki öğün meyve, fıstık ve özel üretilen ekmeklerle besleniyor; gelişimleri veteriner hekimlerce yakından takip ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 13:44 Güncelleme: 19.02.2026 - 13:44
        Ocak ayında polis ekiplerince Bursa’da denetim yapıldı.

        Yasa dışı barındırıldığı tespit edilen 3 adet 8 aylık makak maymunu yavrusu ele geçirildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Karacabey’deki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne makak maymunu yavruları getirildi.

        Yavrular, sağlık kontrolünden geçirildi.

        İlk muayenelerinde genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen maymunlar, 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

        Günde 2 öğün elma, armut, havuç, ayva gibi meyvelerle birlikte fıstık ve merkezin fırınında özel olarak üretilen ekmeklerle besleniyor.

        Maymunların gelişim süreçleri veteriner hekimlerce yakından takip ediliyor.

        Merkezde görevli şef Azizcan Sezer, makak yavrularının gelişim süreçlerinin yakından takip edildiğini söyledi.

        Maymunlara özel bir beslenme programı uygulandığını belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "Yavrulara günde iki öğün besleme yapıyoruz. Elma, armut, havuç ve ayva gibi meyve ve sebzelerin yanı sıra fıstık veriyoruz. Merkezimizde özel olarak üretilen ekmeklerle birlikte her bir yavruya günlük 400 ila 500 gram arasında yiyecek sağlanıyor. Veteriner hekimlerimiz tarafından her gün sağlık kontrolleri yapılıyor, haftalık kilo artışları düzenli olarak takip ediliyor."

        #Bursa
