Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı | Dış Haberler

        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı

        Birleşik Krallık eski prensi Andrew Mountbatten-Windsor, kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 13:17 Güncelleme: 19.02.2026 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Thames Valley polisi, bugün 66 yaşına giren Birleşik Krallık eski prensi Andrew Mountbatten-Windsor'u gözaltına aldı.

        Eski prens, kamu görevinde suistimal şüphesiylegözaltında tutuluyor. Polis, Berkshire ve Norfolk'taki adresleri arıyor.

        Polis resmi açıklamasında isim açıklamadı

        Thames Valley Polisi, "kapsamlı bir değerlendirme" sonrasında gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

        Andrew Mountbatten-Windsor, cinsel istismar ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'le yakın ilişkilere sahipti ve ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı belgelerde sıkça adı ve fotoğrafları geçiyordu.

        Polis, resmi açıklamasında Andrew Mountbatten-Windsor'un adını kullanmadı:

        REKLAM

        "Soruşturma kapsamında, bugün (19/2) Norfolk'tan 60'lı yaşlarında bir adamı kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına aldık ve Berkshire ve Norfolk'taki adreslerde arama yapıyoruz.

        Şahıs, şu anda polis gözetiminde tutulmaktadır.

        Ulusal yönergelere uygun olarak, gözaltına alınan kişinin adını açıklamayacağız. Ayrıca, bu davanın halen devam ettiğini ve mahkemeye itaatsizlikten kaçınmak için herhangi bir yayınlamada dikkatli olunması gerektiğini lütfen unutmayın.

        Bu davaya olan kamuoyunun büyük ilgisini anlıyoruz ve uygun zamanda güncel bilgiler vereceğiz."

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO

        Küresel sistem yıkılıyor: Münih Güvenlik Konferansı'ndan hangi mesajlar çıktı?

        Geçtiğimiz hafta düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD, Avrupa ve Asya'nın en önemli aktörleri bir araya geldi. Küresel sistemin yıkıldığı ve yeni bir gerçekliğin ortaya çıktığı mesajları paylaşılırken, zirveden ABD ve Avrupa'nın 80 yılı aşkın ittifakının kopma süreci öne çıktı. Avrupa, daha ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak