Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
Birleşik Krallık eski prensi Andrew Mountbatten-Windsor, kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı.
Thames Valley polisi, bugün 66 yaşına giren Birleşik Krallık eski prensi Andrew Mountbatten-Windsor'u gözaltına aldı.
Eski prens, kamu görevinde suistimal şüphesiylegözaltında tutuluyor. Polis, Berkshire ve Norfolk'taki adresleri arıyor.
Polis resmi açıklamasında isim açıklamadı
Thames Valley Polisi, "kapsamlı bir değerlendirme" sonrasında gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Andrew Mountbatten-Windsor, cinsel istismar ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'le yakın ilişkilere sahipti ve ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı belgelerde sıkça adı ve fotoğrafları geçiyordu.
Polis, resmi açıklamasında Andrew Mountbatten-Windsor'un adını kullanmadı:
"Soruşturma kapsamında, bugün (19/2) Norfolk'tan 60'lı yaşlarında bir adamı kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına aldık ve Berkshire ve Norfolk'taki adreslerde arama yapıyoruz.
Şahıs, şu anda polis gözetiminde tutulmaktadır.
Ulusal yönergelere uygun olarak, gözaltına alınan kişinin adını açıklamayacağız. Ayrıca, bu davanın halen devam ettiğini ve mahkemeye itaatsizlikten kaçınmak için herhangi bir yayınlamada dikkatli olunması gerektiğini lütfen unutmayın.
Bu davaya olan kamuoyunun büyük ilgisini anlıyoruz ve uygun zamanda güncel bilgiler vereceğiz."
