Geçtiğimiz hafta düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD, Avrupa ve Asya'nın en önemli aktörleri bir araya geldi. Küresel sistemin yıkıldığı ve yeni bir gerçekliğin ortaya çıktığı mesajları paylaşılırken, zirveden ABD ve Avrupa'nın 80 yılı aşkın ittifakının kopma süreci öne çıktı. Avrupa, daha bağımsız, daha caydırıcı bir güç olmak için kabuk değiştirecek. Konferanstan çıkan tüm mesajları, dönüşen sistemin öne çıkanlarını ve tüm merak edilenleri HT Mikrofon'dan Helin Genç sordu, Haberturk.com Dış Haberler Editörü Emin Arslan yanıtladı. Daha Az Göster