İNGİLİZ TAKIMLARI İLE 22. RANDEVU

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileriyle 21 defa kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 kez ile Manchester United'a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; biri bu sezon olmak üzere Aston Villa ile de 3 müsabaka yaptı. Fenerbahçe, Manchester City ve Chelsea ile 2'şer, Newcastle United ile de 1 defa karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler söz konusu 21 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.