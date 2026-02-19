Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turunda bu akşam Nottingham Forest'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek İngiltere'deki rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek. İşte Fenerbahçe - Nottingham Forest mücadelesine dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.
Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı.
4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. oldu.
AVRUPA KUPALARINDA 299. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynayacağı mücadeleyle birlikte 299. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 116 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 407 gol gönderirken, kalesinde ise 419 gol gördü.
AVRUPA LİGİ'NDE 157. MAÇ
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 156 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 41 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 218 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 194 gole engel olamadı.
İNGİLİZ TAKIMLARI İLE 22. RANDEVU
Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileriyle 21 defa kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 kez ile Manchester United'a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; biri bu sezon olmak üzere Aston Villa ile de 3 müsabaka yaptı. Fenerbahçe, Manchester City ve Chelsea ile 2'şer, Newcastle United ile de 1 defa karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler söz konusu 21 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.
GOLLER TALISCA VE KEREM'DEN
Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde kaydettiği 10 golün 4'üne Talisca, 4'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yapma başarısı gösteren Talisca, 7 maçta forma giydi ve 5 gollük katkı sağladı. Kerem Aktürkoğlu ise 3 maçta fileleri havalandırarak 4 gole ulaştı. İsmail Yüksek ile şu an takımda olmayan Sebastian Szymanski de 1'er gol kaydetti.
PREMIER LİG'DE 17. SIRADA
Bu sezon 3. kez teknik adam değişikliğine giden Nottingham Forest, Premier Lig'de alt sıralardan kurtulamadı. Ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 27 puanla 17. sırada yer alıyor. Nottingham ligde son olarak Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı.
VITOR PEREIRA ESKİ TAKIMINA KARŞI
Portekizli Teknik Direktör Nuno Espirito Santo ile sezonun ilk haftalarında yolların ayrılmasının adından takımın başına geçen Ange Postecoglou, tüm kulvarlarda sadece 8 maça çıktı. Ekim ayında teknik direktörlük koltuğuna oturan Sean Dyche ise Avrupa Ligi'nde iyi grafik sergilerken, ligde istediği sonuçları alamadı. İngiliz teknik adamın da görevine 12 Şubat'ta son verildi. Nottingham, Dyche'ın yerine son olarak Wolverhampton'ı çalıştıran Vitor Pereira ile anlaştı. Pereira, 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Pereira, Aralık 2021'de ayrıldığı sarı-lacivertlilere karşı bu kez rakip olacak. 57 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 61 maçta 2.07 puan ortalaması yakalarken, 2. döneminde 25 müsabakada 1.60 puan ortalaması tutturdu.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.
Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez yarın takımdaki yerini alamayacak.
Anthony Musaba ve Mert Günok ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için statü gereği mücadelede forma giyemeyecekler.
2 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, yarınki maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i