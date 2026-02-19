Canlı
Habertürk
Habertürk
        Epstein iddialarının ardından Bill Gates programını son anda iptal etti

        Epstein iddialarının ardından Bill Gates programını son anda iptal etti

        Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, son günlerde ortaya çıkan Jeffrey Epstein ile bağlantısının yeniden gündeme gelmesinin ardından Hindistan'da bir yapay zeka zirvesinde yapacağı açılış konuşmasını iptal etti.

        Giriş: 19.02.2026 - 09:57 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:57
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Bill Gates, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin yeniden gündeme gelen incelemeler sürerken, bugün Hindistan'da bir yapay zeka zirvesinde yapacağı açılış konuşmasını iptal etti.

        Bill & Melinda Gates Foundation, Gates'in konuşmasından sadece saatler önce yaptığı açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirme sonucunda ve odağın Yapay Zeka Zirvesi'nin temel öncelikleri üzerinde kalmasını sağlamak amacıyla Bill Gates açılış konuşmasını gerçekleştirmeyecektir" ifadelerini kullandı. İptalin gerekçesi açıklanmadı.

        Teknoloji milyarderi, Küresel Güney'in en büyük yapay zeka konferanslarından biri olarak tanıtılan Yeni Delhi'deki AI Impact Summit'te konuşma yapacaktı. Zirvenin açılışı bu sabah Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından gerçekleştirildi.

        Gates, planlanan konuşması öncesinde bu hafta Hindistan'daydı. Bu hafta Hindistan'da temaslarını sürdürdü.

        Gates Vakfı, sadece iki gün önce yaptığı paylaşımda Gates'in zirveye katılacağını ve planlandığı şekilde açılış konuşmasını yapacağını doğrulamıştı.

        EPSTEIN-GATES BAĞLANTISI

        ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmesinin ardından Epstein'in yazışmalarında Bill Gates'e dair detaylarda çıkmıştı.

        Gates, Epstein'in kendisine yazmış gibi görünen ve yakın zamanda yayımlanan iki taslak e-posta nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. 2013 tarihli ve Epstein'in e-posta hesabında kayıtlı bulunan bu taslaklarda, Epstein, Gates için cinsel ilişkilere aracılık ettiğini ve eşinden cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonu gizlemesine yardımcı olacak ilaç temin ettiğini iddia ediyordu. Mesajların kim tarafından yazıldığı net değil; ancak Epstein tarafından kendisine hitaben kaleme alınmış görünüyor.

        Gates bu iddiaları "yanlış" olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetti.

        Dosyalarda yer alan Şubat 2011 tarihli bir yazışma da Epstein'in Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates ile bağlantılarına yönelik soru işaretlerini artırdı.

        İsmi gizlenen bir göndericinin, Epstein'e yolladığı e-postada, "Bill Gates'e sorduğun 'Fakir insanlardan tamamen nasıl kurtuluruz?' sorusu üzerinde çok düşündüm ve bu konuda bir cevabım/yorumum var." yazdığı görülüyor.

        Göndericinin, bunu telefonda tartışmak istemesi üzerine Epstein, "Her zaman arayabilirsin." yanıtını veriyor.

        Epstein, yazışmanın devamında, "Ayrıca martta benim için bir günlüğüne geri gelecek, yani ona daha fazla soru sorabilirsin." ifadesini kullanıyor.

        PİŞMANLIK DUYDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

        Bu belgelerin ardından Gates, Epstein ile geçirdiği vakti "aptallık" şeklinde nitelendirmiş ve onu tanıdığı için pişmanlık duyduğunu söylemişti.

        Gates konuya ilişkin verdiği bir röportajda da "Gerçek şu ki onunla sadece akşam yemeklerinde bulundum; adaya hiç gitmedim. Hiçbir kadınla tanışmadım. Daha fazla bilgi ortaya çıktıkça, bunun bir hata olduğunu ama bu tür davranışlarla hiçbir ilgisi olmadığını daha net göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

