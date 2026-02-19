Epstein iddialarının ardından Bill Gates programını son anda iptal etti

Bill Gates, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin yeniden gündeme gelen incelemeler sürerken, bugün Hindistan'da bir yapay zeka zirvesinde yapacağı açılış konuşmasını iptal etti.

Bill & Melinda Gates Foundation, Gates'in konuşmasından sadece saatler önce yaptığı açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirme sonucunda ve odağın Yapay Zeka Zirvesi'nin temel öncelikleri üzerinde kalmasını sağlamak amacıyla Bill Gates açılış konuşmasını gerçekleştirmeyecektir" ifadelerini kullandı. İptalin gerekçesi açıklanmadı.

Teknoloji milyarderi, Küresel Güney'in en büyük yapay zeka konferanslarından biri olarak tanıtılan Yeni Delhi'deki AI Impact Summit'te konuşma yapacaktı. Zirvenin açılışı bu sabah Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından gerçekleştirildi.

Gates, planlanan konuşması öncesinde bu hafta Hindistan'daydı. Bu hafta Hindistan'da temaslarını sürdürdü.

Gates Vakfı, sadece iki gün önce yaptığı paylaşımda Gates'in zirveye katılacağını ve planlandığı şekilde açılış konuşmasını yapacağını doğrulamıştı.

EPSTEIN-GATES BAĞLANTISI

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmesinin ardından Epstein'in yazışmalarında Bill Gates'e dair detaylarda çıkmıştı.

Gates, Epstein'in kendisine yazmış gibi görünen ve yakın zamanda yayımlanan iki taslak e-posta nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. 2013 tarihli ve Epstein'in e-posta hesabında kayıtlı bulunan bu taslaklarda, Epstein, Gates için cinsel ilişkilere aracılık ettiğini ve eşinden cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonu gizlemesine yardımcı olacak ilaç temin ettiğini iddia ediyordu. Mesajların kim tarafından yazıldığı net değil; ancak Epstein tarafından kendisine hitaben kaleme alınmış görünüyor.

Gates bu iddiaları "yanlış" olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetti.

Dosyalarda yer alan Şubat 2011 tarihli bir yazışma da Epstein'in Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates ile bağlantılarına yönelik soru işaretlerini artırdı.