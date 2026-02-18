Canlı
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki sanayi sitesinde tamir için kaldırılan kamyon damperi faciaya yol açtı. Damperin aniden düşmesi sonucu iş yeri sahibi Muhammet Gündüz ile araç sahibi Sinan Konakçı hayatını kaybederken, Gündüz'ün oğlu Berke Gündüz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 21:57 Güncelleme: 18.02.2026 - 22:11
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tamir etmeye çalıştıkları kamyonun damperinin bir anda üzerlerine düştüğü iş yeri sahibi Muhammet Gündüz (52) ve aracın sahibi Sinan Konakçı (26) hayatını kaybederken, iş yeri sahibinin oğlu Berke Gündüz (23) ağır yaralandı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Nazilli Sanayi Sitesi, F-3 Blok'taki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Sinan Konakçı 35 FA 0321 plakalı damperindeki arıza nedeniyle kamyonunu tamir için Muhammet Gündüz'e ait iş yerine getirdi. Gündüz, tamir etmek için kamyonun damperini kaldırarak altına girdi. Bu sırada kamyonun damperi bir anda düştü. Gündüz ve aracının tamirini izleyen Konakçı ile iş yeri sahibinin oğlu Berke Gündüz damperin altında kaldı.

        Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir forklift yardımıyla damperi kaldırarak altında kalan 3 kişiyi çıkardı.

        Tamirci Gündüz ve Konakçı'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaralı olduğu belirlenen Berke Gündüz ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gündüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        AVM otoparklarında yasalar görmezden geliniyor!

        İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 2007 tarihli kararına göre İstanbul il sınırları içerisindeki alışveriş merkezi otoparkları 3 saate kadar ücretsiz olmalı. Fakat İstanbul'daki pek çok AVM Danıştay kararıyla da tasdiklenen bu kuralı resmen görmezden geliyor. Kimi 30 dakika sonrası 120 TL otopark ü...
