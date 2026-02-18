İlk oruç için enerji depolayın! Ceviz, yumurta ve yeşilliklerle hazırlanan dengeli sahur menüsü önerisi!

Üzerine zeytinyağı gezdirmeyin veya çok az gezdirin, limon sıkmayın (mide ekşimesi yapabilir). Sadece çörek otu serpin.

Püf Noktası: Sahurda domates yemek bazı kişilerde asitlenme yapabilir, bu yüzden salatalık ve koyu yeşil yapraklı sebzeler daha güvenli bir tercihtir.