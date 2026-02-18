İlk oruç için enerji depolayın! Ceviz, yumurta ve yeşilliklerle hazırlanan dengeli sahur menüsü önerisi!
Sahur sofralarının bereketi, ilk gecenin heyecanıyla birleşiyor. Ancak uykulu gözlerle mutfağa girdiğimizde hem pratik hem de enerjimizi gün boyu koruyacak tariflere ihtiyacımız var. Mideyi yormayan, hazırlaması sadece 15 dakika süren ve susuzluğu önleyen sahur menüsü ile Ramazan'a zinde bir başlangıç yapabilirsiniz! İşte detaylar...
Bu gece ilk sahura kalkacaklara özel menü... Ramazan'ın ilk günü genellikle en zorlanılan gün olur; baş ağrısı ve susuzluk yaşamamak için sahurda ne yenildiği hayati önem taşır. Ertesi gün susatmayacak, kan şekerini dengeleyip gün boyu tok kalmayı sağlayacak 'akıllı' bir sahur menüsü hazırladık. İşte detaylar!
PATATESLİ KAŞARLI OMLET
MALZEMELER
2 adet yumurta
1 adet orta boy patates
1 küçük kase rendelenmiş kaşar peyniri
1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
Çok az tuz, karabiber, pul biber
Patatesi soyun ve minik küpler halinde doğrayın (ne kadar küçük olursa o kadar çabuk pişer).
Yapışmaz tavaya yağı alın, patatesleri ekleyip kapağını kapatarak kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
Bir kasede yumurtaları çırpın, içine çok az tuz ve baharatları ekleyin.
Yumuşayan ve hafif kızaran patateslerin üzerine yumurtayı dökün.
Yumurta hafif pişmeye başlayınca üzerine rendelenmiş kaşarı serpin. Kapağını kapatıp kaşarlar eriyene kadar 1-2 dakika daha pişirin.
Püf Noktası: Patatesleri kızartmak yerine az yağda, kapağı kapalı olarak "buharında pişirme" yöntemiyle yumuşatırsanız hem daha sağlıklı olur hem de susatmaz.
CEVİZLİ VE LORLU YEŞİLLİK TABAĞI
MALZEMELER
2 adet salatalık (kabuklarıyla)
Roka, maydanoz, dereotu
2-3 tam ceviz içi
2 yemek kaşığı tatlı lor peyniri (tuzsuz olması önemli)
Çörek otu
HAZIRLANIŞI
Yeşillikleri yıkayıp kurulayın. Salatalıkları dilimleyin. Tabağın tabanına yeşillikleri yayın.
Üzerine lor peynirini serpiştirin. Cevizleri iri parçalar halinde ekleyin.
Üzerine zeytinyağı gezdirmeyin veya çok az gezdirin, limon sıkmayın (mide ekşimesi yapabilir). Sadece çörek otu serpin.
Püf Noktası: Sahurda domates yemek bazı kişilerde asitlenme yapabilir, bu yüzden salatalık ve koyu yeşil yapraklı sebzeler daha güvenli bir tercihtir.
ŞEKERSİZ ELMA KOMPOSTOSU
MALZEMELER
2 adet kırmızı elma
1 adet çubuk tarçın
3-4 adet karanfil
4-5 su bardağı su
(İsteğe bağlı) 1 yemek kaşığı bal (ılıyınca eklenecek)
HAZIRLANIŞI
Elmaları yıkayın, kabuklarını soymadan (vitamin kabuğunda) küp küp doğrayın. Çekirdek yataklarını çıkarın. Tencereye elmaları, suyu, çubuk tarçını ve karanfili alın.
Elmalar yumuşayana kadar kaynatın.
Ocaktan alın. Eğer tatlı seviyorsanız, karışım ılıdıktan sonra balı ekleyip karıştırın (Kaynarken bal eklenmez). Soğuk veya ılık olarak taneleriyle birlikte tüketin.
Püf Noktası: İçine atacağınız karanfil, ağız kokusunu önlemeye yardımcı olurken, tarçın kan şekerini dengede tutar.
Afiyet olsun!