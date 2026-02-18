Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İlk oruç için enerji depolayın! Ceviz, yumurta ve yeşilliklerle hazırlanan dengeli sahur menüsü önerisi!

        İlk oruç için enerji depolayın! Ceviz, yumurta ve yeşilliklerle hazırlanan dengeli sahur menüsü önerisi!

        Sahur sofralarının bereketi, ilk gecenin heyecanıyla birleşiyor. Ancak uykulu gözlerle mutfağa girdiğimizde hem pratik hem de enerjimizi gün boyu koruyacak tariflere ihtiyacımız var. Mideyi yormayan, hazırlaması sadece 15 dakika süren ve susuzluğu önleyen sahur menüsü ile Ramazan'a zinde bir başlangıç yapabilirsiniz! İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 21:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu gece ilk sahura kalkacaklara özel menü... Ramazan'ın ilk günü genellikle en zorlanılan gün olur; baş ağrısı ve susuzluk yaşamamak için sahurda ne yenildiği hayati önem taşır. Ertesi gün susatmayacak, kan şekerini dengeleyip gün boyu tok kalmayı sağlayacak 'akıllı' bir sahur menüsü hazırladık. İşte detaylar!

        2

        PATATESLİ KAŞARLI OMLET

        MALZEMELER

        2 adet yumurta

        1 adet orta boy patates

        1 küçük kase rendelenmiş kaşar peyniri

        1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

        Çok az tuz, karabiber, pul biber

        3

        Patatesi soyun ve minik küpler halinde doğrayın (ne kadar küçük olursa o kadar çabuk pişer).

        Yapışmaz tavaya yağı alın, patatesleri ekleyip kapağını kapatarak kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

        4

        Bir kasede yumurtaları çırpın, içine çok az tuz ve baharatları ekleyin.

        Yumuşayan ve hafif kızaran patateslerin üzerine yumurtayı dökün.

        5

        Yumurta hafif pişmeye başlayınca üzerine rendelenmiş kaşarı serpin. Kapağını kapatıp kaşarlar eriyene kadar 1-2 dakika daha pişirin.

        Püf Noktası: Patatesleri kızartmak yerine az yağda, kapağı kapalı olarak "buharında pişirme" yöntemiyle yumuşatırsanız hem daha sağlıklı olur hem de susatmaz.

        6

        CEVİZLİ VE LORLU YEŞİLLİK TABAĞI

        MALZEMELER

        2 adet salatalık (kabuklarıyla)

        Roka, maydanoz, dereotu

        2-3 tam ceviz içi

        2 yemek kaşığı tatlı lor peyniri (tuzsuz olması önemli)

        Çörek otu

        7

        HAZIRLANIŞI

        Yeşillikleri yıkayıp kurulayın. Salatalıkları dilimleyin. Tabağın tabanına yeşillikleri yayın.

        Üzerine lor peynirini serpiştirin. Cevizleri iri parçalar halinde ekleyin.

        8

        Üzerine zeytinyağı gezdirmeyin veya çok az gezdirin, limon sıkmayın (mide ekşimesi yapabilir). Sadece çörek otu serpin.

        Püf Noktası: Sahurda domates yemek bazı kişilerde asitlenme yapabilir, bu yüzden salatalık ve koyu yeşil yapraklı sebzeler daha güvenli bir tercihtir.

        9

        ŞEKERSİZ ELMA KOMPOSTOSU

        MALZEMELER

        2 adet kırmızı elma

        1 adet çubuk tarçın

        3-4 adet karanfil

        4-5 su bardağı su

        (İsteğe bağlı) 1 yemek kaşığı bal (ılıyınca eklenecek)

        10

        HAZIRLANIŞI

        Elmaları yıkayın, kabuklarını soymadan (vitamin kabuğunda) küp küp doğrayın. Çekirdek yataklarını çıkarın. Tencereye elmaları, suyu, çubuk tarçını ve karanfili alın.

        Elmalar yumuşayana kadar kaynatın.

        11

        Ocaktan alın. Eğer tatlı seviyorsanız, karışım ılıdıktan sonra balı ekleyip karıştırın (Kaynarken bal eklenmez). Soğuk veya ılık olarak taneleriyle birlikte tüketin.

        Püf Noktası: İçine atacağınız karanfil, ağız kokusunu önlemeye yardımcı olurken, tarçın kan şekerini dengede tutar.

        Afiyet olsun!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası
        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"