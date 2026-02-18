Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi! Süper Lig'in 22. haftasında rakiplerinin puan kaybettiği kritik virajı Başakşehir galibiyetiyle dönen Beşiktaş, hem ligde hem de kupada yükselişini sürdürüyor. Yaklaşık 3,5 aydır yenilgi yüzü görmeyen ve son 11 maçlık seriyle Avrupa kupaları potasına iyice yaklaşan siyah-beyazlılar, 22 Şubat'ta Göztepe ile çıkacağı kader maçını da hatasız geçmek istiyor. Türkiye Kupası'nda da namağlup liderliğini koruyan Kartal, hem moral hem de puan avantajıyla sezonun en kritik dönemecine giriyor.

