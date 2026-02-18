Canlı
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!

        Süper Lig'in 22. haftasında rakiplerinin puan kaybettiği kritik virajı Başakşehir galibiyetiyle dönen Beşiktaş, hem ligde hem de kupada yükselişini sürdürüyor. Yaklaşık 3,5 aydır yenilgi yüzü görmeyen ve son 11 maçlık seriyle Avrupa kupaları potasına iyice yaklaşan siyah-beyazlılar, 22 Şubat'ta Göztepe ile çıkacağı kader maçını da hatasız geçmek istiyor. Türkiye Kupası'nda da namağlup liderliğini koruyan Kartal, hem moral hem de puan avantajıyla sezonun en kritik dönemecine giriyor.

        Giriş: 18.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:15
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Ara transferde kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta işler yoluna giriyor. Trabzonspor'un evinde Fenerbahçe'ye yenildiği, Göztepe'nin kendi sahasında Kayserispor'a 2 puan bıraktığı 22'nci haftanın en kazançlı takımı siyah-beyazlılar oldu.

        Zorlu Başakşehir engelini 90+7'te bulduğu golle aşan ve altın değerinde galibiyet alan Kartal, 4'üncü sıradaki Göztepe ile puan farkını 1'e, 3'üncü sıradaki Trabzonspor ile de 5'e düşürdü.

        Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi yolunda 22 Şubat Pazar günü çok kritik bir müsabakaya çıkacak. 23'üncü haftada Göztepe'yi Tüpraş Stadı'nda konuk edecek olan Kartal, İzmir temsilcisini yendiği takdirde 4'üncü sıraya yükselecek. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım 3-0 kazanmıştı. Zorlu maç trafiğine giren siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi yolundaki diğer rakibi Trabzonspor'u 33'üncü haftada Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak.

        TÜRKİYE KUPASI'NDA ZİRVEDE

        Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturuyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, konuk ettiği Ankara Keçirörengücü'nü 3-0'lık skorla devirmişti. Son maçında Kocaelispor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Kartal, namağlup 7 puanla zirvede yer alıyor.

        3.5 AYDIR YENİLMİYOR

        Başakşehir galibiyetiyle morallenen Beşiktaş yaklaşık 3.5 aydır yenilgi yüzü görmüyor. Kartal en son 2 Kasım 2025 tarihinde Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar o tarihten sonra Süper Lig'de yaptığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.

        Kozmetik market zincirine dadanan anne, baba ve kız 3 ayda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldı.

        Hatay'da anne, baba ve kız 3 aylık süreç içerisinde Gratis'e ait 3 farklı mağazadan 1 milyon 200 bin TL değerinde makyaj malzemesi ve çeşitli ürünler çaldı. Şahısların malzemeleri çalma anları güvenlik kamerasına yansırken mahkemeye sevk edilen anne ve baba tutuklandı, kızları serbest kaldı. (IHA)

