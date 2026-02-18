Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek

Resmi Gazete'de yayınlanan Yargıtay kararında, davacı vekilinin dilekçesinde; davalı tarafından sevk ve idare edilen araç ile müvekkiline ait aracın 1 Mayıs 2023 tarihinde karıştığı trafik kazası sonucunda müvekkiline ait araçta maddi hasar meydana geldiği ve olayda davalının kusurlu olduğu belirtildi.

Davalı vekili cevap dilekçesinde de, kaza tespit tutanağında davacıya ait aracın sürücüsünün A.A. olarak göründüğünü, ancak gerçekte kaza sırasında aracı davacının kullandığını, davacının kaza tarihinde ise ehliyeti olmadığını, kaza tarihine yakın bir zamanda ehliyet sınavına gireceğinden eşi ile birlikte çalışma yaptıkları sırada kazanın meydana geldiğini kaydetti.

REKLAM

Ayrıca olayda müvekkilinin kusuru olmadığını, davacının tecrübesizliği nedeniyle kazanın meydana geldiğini belirterek davanın reddini istedi. Yerel mahkeme de, davanın reddine karar verdi. Davacı taraf da kararı temyiz ederek Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay da verdiği karar da, "Dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen bilirkişi raporunda belirtilen kusur durumuna göre davalının tazminat sorumluluğunun bulunduğu, davacının sürücü belgesinin bulunmamasının idari para cezasını gerektirdiği, tek başına bu hususun kazanın meydana gelmesindeki kusur durumunu etkilemeyeceğinden yazılı şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek kararın kanun yararına bozulmasını talep etmiştir." ifadelerine yer verdi.

KARARIN GEREKÇESİ Kararın gerekçesinde şunları kaydedildi: "Kaza tespit tutanağı ve konusunda uzman bilirkişiden alınan kusur raporuna göre meydana gelen kazada davacının kural ihlali olmadığı, davalının asli kusurlu olduğunun belirtildiği, mahkemece davacının kaza sırasında sürücü belgesi olmadığı ve sürücü belgesiz araç kullanılması nedeniyle illiyet bağının kesildiği gerekçesiyle davanın reddine kesin olarak karar verildiği görülmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 49'uncu maddesinin numaralı fıkrasına göre ise kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür. Trafik kazalarında irdelenmesi gereken husus ise trafik kazasının meydana gelmesinde tarafların olaya etkileri ve dolayısıyla sürüş kusurlarıdır. Her ne kadar mahkemece davacının kaza sırasında geçerli bir sürücü belgesi bulunmaması nedeniyle illiyet bağı kesildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre kazanın meydana gelmesinde davacının herhangi bir kural ihlali olmadığı, davalının asli kusurlu olduğunun belirtildiği, mahkemece davacının kaza sırasında sürücü belgesi olmadığı ve sürücü belgesiz araç kullanılması nedeniyle illiyet bağının kesildiği gerekçesiyle davanın reddine kesin olarak karar verildiği görülmektedir.