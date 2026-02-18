Canlı
        Osmanlı'nın 500 yıllık lezzet mirası! Ramazan pidesinin kökeni nereye dayanıyor, neden yuvarlak?

        Osmanlı'nın 500 yıllık lezzet mirası! Ramazan pidesinin kökeni nereye dayanıyor, neden yuvarlak?

        Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan, kokusuyla iştah kabartan pidenin neden yılın sadece bir ayında çıktığını hiç düşündünüz mü? Yüzyıllardır değişmeyen yuvarlak formu ve üzerindeki o meşhur tırnak izleri, aslında sandığımızdan çok daha derin bir tarihi ve teknik bir zorunluluğu barındırıyor. İşte 500 yıllık bu lezzet geleneğinin ardındaki şaşırtıcı detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 09:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 09:30
        1

        İftar saatine dakikalar kala fırın önlerinde oluşan uzun kuyrukların başrol oyuncusu Ramazan pidesi, Osmanlı’dan günümüze uzanan en köklü mutfak miraslarımızdan biri. Peki, bu eşsiz lezzetin kökeni nereye dayanıyor ve neden diğer ekmekler gibi somun değil de yuvarlak ve yassı şekilde pişiriliyor?

        2

        OSMANLI SARAYINDAN GÜNÜMÜZE UZANAN 500 YILLIK LEZZET

        Türk mutfak kültürünün en özel sembollerinden biri olan Ramazan pidesi, köklerini 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı İstanbul'undan alıyor.

        Kelime kökeni olarak Yunanca yassı ekmek anlamına gelen "pita" ve eski dillerde "lokma" manasındaki "petta" sözcüklerine dayansa da, bugün bildiğimiz o susamlı ve yumurtalı formunu Osmanlı fırıncılarının ustalığıyla kazanmıştır.

        3

        Tarihçiler, pidenin atasının saray mutfağında "fodula" adıyla bilinen özel bir ekmek türü olduğunu belirtiyor. Fodula, zamanla halkın da ulaşabileceği, özellikle Ramazan aylarında iftar sofralarını şenlendiren bir geleneğe dönüşerek bugünkü halini almıştır.

        4

        NEDEN YUVARLAK VE NEDEN SADECE RAMAZAN?

        Pidenin yuvarlak olması, sanılanın aksine mistik bir sembolden ziyade, insanlık tarihinin en eski ekmek pişirme yöntemlerinin bir devamıdır.

        5

        İlk çağlarda kızgın taşlar üzerinde pişirilen hamurlar, ısıya bırakıldığında doğal olarak dairesel bir form alırdı. Ramazan pidesi de bu kadim "yassı ekmek" geleneğinin, şehirleşmiş fırın kültürüyle harmanlanmış halidir.

        6

        Bu ekmeğin sadece Ramazan ayında üretilmesinin sebebi ise tamamen teknik ve kültüreldir. Pide hamuru, normal ekmek hamuruna göre çok daha cıvık, yani su oranı yüksek bir yapıdadır.

        7

        Bu kıvamdaki bir hamuru yıl boyu seri üretimde işlemek zordur ve özel bir ustalık gerektirir. Ayrıca Osmanlı mahalle kültüründe "iftara sıcak yetişme" telaşı, hızlı pişen ve sıcak tüketilmesi gereken bu ekmek türünün, sadece bu aya özel bir ritüel haline gelmesini sağlamıştır.

        8

        USTALIK İSTEYEN 'TIRNAK' İZİNİN SIRRI

        Pidenin üzerindeki o karakteristik kare veya baklava dilimi şeklindeki tırnak izleri, sadece estetik bir dokunuş değildir. Fırıncıların "tırnaklama" dediği bu işlem, aslında hayati bir teknik zorunluluktur.

        9

        Pide hamuru oldukça yumuşak ve mayalı olduğu için, eğer bu tırnak izleri atılmazsa fırındaki yüksek ısıda kontrolsüzce kabararak balon gibi şişer. Ustanın parmak uçlarıyla yaptığı o darbeler, hamurun aşırı kabarmasını engelleyerek içinin dolgun, gözenekli ve yumuşak kalmasını sağlar.

        10

        Fırına verilmeden hemen önce sürülen unlu ve sulu "şifa" karışımı ise pidenin kurumasını önleyerek o nar gibi kızarmış görüntüyü verir.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
