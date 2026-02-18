Osmanlı'nın 500 yıllık lezzet mirası! Ramazan pidesinin kökeni nereye dayanıyor, neden yuvarlak?

İftar saatine dakikalar kala fırın önlerinde oluşan uzun kuyrukların başrol oyuncusu Ramazan pidesi, Osmanlı’dan günümüze uzanan en köklü mutfak miraslarımızdan biri. Peki, bu eşsiz lezzetin kökeni nereye dayanıyor ve neden diğer ekmekler gibi somun değil de yuvarlak ve yassı şekilde pişiriliyor?