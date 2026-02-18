Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
Samsun'da, motosikletli ve kar maskesi takmış iki kişinin hafif ticari araca düzenlediği silahlı saldırıda 19 yaşındaki Yiğit Mırık hayatını kaybetti, ağabeyi 25 yaşındaki Emirhan Mırık ise yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak’ta meydana geldi.Hayatını kaybeden Yiğit (solda) ve ağabeyi Emirhan Mırık (sağda).
MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇTILAR
İddiaya göre; motosikletli ve kar maskeli 2 kişi, Emirhan Mırık (25) ve kardeşi Yiğit Mırık'ın (19) bulunduğu hafif ticari araca ateş açtı.Yiğit Mırık, 19 yaşında hayatını kaybetti.
İKİ KARDEŞ DE YARALANDI
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
AĞABEY KURTULDU KARDEŞİ CAN VERDİ
Yiğit Mırık, burada kurtarılamadı. Emirhan Mırık'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Şüphelilerden A.G.'nin (19) ateş ettiği, M.K.'nin (21) motosikleti kullandığı belirlendi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
A.G. suç aleti ile birlikte Canik ilçesinde, M.K. ise İlkadım ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.