Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!

        Samsun'da, motosikletli ve kar maskesi takmış iki kişinin hafif ticari araca düzenlediği silahlı saldırıda 19 yaşındaki Yiğit Mırık hayatını kaybetti, ağabeyi 25 yaşındaki Emirhan Mırık ise yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 07:26 Güncelleme: 18.02.2026 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'da olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak’ta meydana geldi.

        Hayatını kaybeden Yiğit (solda) ve ağabeyi Emirhan Mırık (sağda).
        Hayatını kaybeden Yiğit (solda) ve ağabeyi Emirhan Mırık (sağda).

        MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇTILAR

        İddiaya göre; motosikletli ve kar maskeli 2 kişi, Emirhan Mırık (25) ve kardeşi Yiğit Mırık'ın (19) bulunduğu hafif ticari araca ateş açtı.

        Yiğit Mırık, 19 yaşında hayatını kaybetti.
        Yiğit Mırık, 19 yaşında hayatını kaybetti.

        İKİ KARDEŞ DE YARALANDI

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        AĞABEY KURTULDU KARDEŞİ CAN VERDİ

        Yiğit Mırık, burada kurtarılamadı. Emirhan Mırık'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        Şüphelilerden A.G.'nin (19) ateş ettiği, M.K.'nin (21) motosikleti kullandığı belirlendi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        A.G. suç aleti ile birlikte Canik ilçesinde, M.K. ise İlkadım ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 15 Şubat 2026 ( CHP, Akın Gürlek'e Neden Karşı?)

        Bahçeli'nin 27 yıllık planı ne? Kabinede revizyon sürer mi? CHP, Akın Gürlek'e neden karşı? Bakan değişimine niye ihtiyaç duyuldu? Kabinede başka değişiklik olur mu? Bahçeli hangi odakları işaret etti? "Umut hakkı" raporda olacak mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; GENAR Araştırma Başkanı...
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        "Galatasaray tarihi için önemli bir gece!"
        "Galatasaray tarihi için önemli bir gece!"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Otoparktaki 30 milyon dolarlık soygunda 9 tutuklama
        Otoparktaki 30 milyon dolarlık soygunda 9 tutuklama
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        ABD basını: F-22'ler bölgeye sevk edildi
        ABD basını: F-22'ler bölgeye sevk edildi
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!