Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor: Son mağlubiyet 1963!

İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu. Aslan bu sonuçla, siyah-beyazlılara karşı 3. galibiyetini kazandı. Geri kalan maçların 3’ü berabere sona ererken, İtalyan takımı da 1 kez sahadan galip ayrıldı.