Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor: Son mağlubiyet 1963!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda RAMS Park'ta Juventus'u 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla iki takım arasında Avrupa kupalarındaki 7. randevuda Galatasaray 3. galibiyetini elde etti. Ayrıca sarı-kırmızılılar, sahasında Juventus'a karşı yenilmezliğini sürdürdü. Galatasaray, iç sahada İtalyan ekiplerine karşı oynadığı son 13 maçta da mağlubiyet yaşamadı. Aslan, evinde İtalyan takımlarına karşı son yenilgisini 1963 yılında Milan karşısında almıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park’ta İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakadan 5-2’lik skorla galip ayrıldı.
İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu. Aslan bu sonuçla, siyah-beyazlılara karşı 3. galibiyetini kazandı. Geri kalan maçların 3’ü berabere sona ererken, İtalyan takımı da 1 kez sahadan galip ayrıldı.
Öte yandan Galatasaray, Juventus ile sahasında oynadığı müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 4 mücadelenin 3’ünden galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.
İTALYAN EKİPLERİNE EVİNDE EN SON 1693'TE KAYBETTİ!
Galatasaray, İtalyan takımlarına karşı sahasında oynadığı son 13 maçta 9 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar evinde İtalyan ekiplerine karşı en son 23 Ocak 1963 tarihinde kaybetti.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Milan'a 3-1 kaybettikten sonra iç sahada İtalyanlara yenilmedi.
Cimbom söz konusu 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Aslan, evinde İtalya temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.