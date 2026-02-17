Canlı
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!

        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!

        Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio, gösterdiği performansla İspanya'da yeniden gündeme oturdu. La Liga ekibi Villarreal'in 15 milyon euro civarında teklif hazırlığında olduğu öne sürülürken, sarı-lacivertlilerin beklentisi de duyuruldu.

        Giriş: 17.02.2026 - 10:06 Güncelleme: 17.02.2026 - 10:06
        1

        Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

        2

        İspanya basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Marco Asensio yaz transfer döneminin öne çıkan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

        3

        Haberde, başarılı oyuncunun Fenerbahçe formasıyla sergilediği performans'ın LaLiga ekibi Villarreal'i harekete geçirdiği iddia edildi.

        4

        Geçtiğimiz yaz Paris Saint-Germain’den ayrıldıktan sonra Fenerbahçe’ye imza atan Asensio’nun performansı, İspanya’da yeniden ilgi görmesini sağladı.

        5

        Villarreal’in 15 milyon euro civarında bir teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, Fenerbahçe’nin ise 20 milyon euroya yakın bir bonservis beklentisi bulunduğu ifade ediliyor.

        6

        Sarı-lacivertliler, Asensio’yu projenin kilit parçalarından biri olarak görüyor ve kolay bir ayrılığa sıcak bakmıyor.

        7

        Taraflar arasında pazarlıkların yaz aylarında hız kazanması beklenirken, Marco Asensio’nun geleceği sezon sonunda netlik kazanacak.

        8
