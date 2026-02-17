"Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, birleştirilmiş sınıflı Kavunlu Köyü İlkokuluna 3 yıl önce müdür yetkili olarak atanan sınıf öğretmeni Özge Açıkyol ile geçen yıl aynı okulda göreve başlayan ana sınıfı öğretmeni Ceylan Çavunmirza, köydeki çocuklar için fedakarca görev yapıyor.

AA'daki habere göre ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki okula giden öğretmenler, soğuk kış günlerinde öğrencilerine sıcak bir eğitim ortamı sunmak için sabah erken saatlerde mesaiye başlıyor.

Kırdıkları odun ve taşıdıkları kömürle sobayı yakarak sınıfları ısıtan öğretmenler, şefkatle yaklaştıkları öğrencilerini karşılıyor.

Karşılaştıkları zorluklara göğüs gererek 7 öğrencinin iyi bir eğitim alması için çaba gösteren öğretmenler, etkinlikler düzenleyip, oyunlar oynayarak çocukların okula ilgisini artırmaya çalışıyor.

Müdür yetkili öğretmen Özge Açıkyol, küçük bir dağ köyü olan Kavunlu'da sınıf öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi. Okulda öğrenci sayısının az olduğunu belirten Açıkyol, şöyle konuştu:

"KÖMÜR TAŞIYIP ODUN KIRIYORUZ"

"Burada sayıdan çok bizim için bağ kurmak önemli. Sabah erken uyanıp okula geliyoruz. Soba için hazırlık yapıyoruz. Öğretmen arkadaşımla kömür taşıyoruz, odun kırıyoruz. Çocuklar sıcacık bir ortamda eğitim öğretim görsünler diye sınıfımıza gelip sobamızı yakıyoruz.

Dağlık bir coğrafya olduğu için burada kış çok sert geçiyor ve zorlanıyoruz ama bu zorluk bizi asla yıldırmıyor. Görevimizi layıkla yerine getirmeye çalışıyoruz. Köy öğretmenliği fedakarlık, sabır ve gönül işidir. Biz de sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz."

"ÇOCUKLARLA KEK YAPTIK"

Açıkyol, sınıfta bayrak etkinliği düzenlediklerini, öğrencilerin bundan çok mutlu olduklarını ve oyunlar oynadıklarını anlatarak, "Yine çocuklarla kek yaptık, kış çayı demledik. Paylaşmayı ve birlikte bir şeyler üretmeyi öğretiyoruz. Etkinlik yaptığımızda çocuklar çok mutlu oluyor." dedi.

Eğitimin en samimi halinin yaşandığı köy okullarında atılan her adım ve verilen her emeğin çok kıymetli olduğunu belirten Açıkyol, şunları kaydetti: