        Victor Osimhen, rekor için sahaya çıkacak - Futbol Haberleri

        Victor Osimhen, rekor için sahaya çıkacak

        Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçında rekor için sahaya çıkacak. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez ağları sarsan Victor Osimhen, Türk futbolunun unutulmaz santrforlarından Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmak istiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 12:18 Güncelleme: 16.02.2026 - 12:18
        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

        2

        RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek.

        3

        Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte gözler Victor Osimhen’de olacak.

        4

        Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında şu ana kadar toplam 12 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Juventus karşısında fileleri havalandırması halinde kulüp tarihinde Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

        5

        Teknik direktör Okan Buruk’un en önemli hücum silahları arasında yer alan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a 1, Bodo/Glimt’e 2 ve Ajax’a 3 gol olmak üzere toplam 6 kez fileleri sarstı.

        6

        Osimhen, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde ise Tottenham’a 2, AZ Alkmaar’a 2, Dinamo Kiev’e 1 ve Ajax’a 1 gol kaydetti.

        7

        Avrupa kupalarında toplam 12 gole ulaşan Victor Osimhen, bu alanda Shabani Nonda ve Milan Baros ile zirveyi paylaşıyor.

        8

        Nijeryalı golcü, Juventus'a atacağı golle Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor.

        9

        OSIMHEN'İN HEDEFİ BURAK YILMAZ'I GEÇMEK

        Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez ağları sarsan Victor Osimhen, Türk futbolunun unutulmaz santrforlarından Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmak istiyor.

        "Devler Ligi"nin 2012-2013 sezonunda 8 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, kulüp tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor.

        10

        Osimhen, 3 gol daha atması halinde bu alanda Burak Yılmaz'ı geçerek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Galatasaraylı oyuncu ünvanını elde edecek.

