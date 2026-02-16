Victor Osimhen, rekor için sahaya çıkacak
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçında rekor için sahaya çıkacak. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez ağları sarsan Victor Osimhen, Türk futbolunun unutulmaz santrforlarından Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmak istiyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek.
Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte gözler Victor Osimhen’de olacak.
Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında şu ana kadar toplam 12 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Juventus karşısında fileleri havalandırması halinde kulüp tarihinde Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.
Teknik direktör Okan Buruk’un en önemli hücum silahları arasında yer alan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a 1, Bodo/Glimt’e 2 ve Ajax’a 3 gol olmak üzere toplam 6 kez fileleri sarstı.
Osimhen, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde ise Tottenham’a 2, AZ Alkmaar’a 2, Dinamo Kiev’e 1 ve Ajax’a 1 gol kaydetti.
Avrupa kupalarında toplam 12 gole ulaşan Victor Osimhen, bu alanda Shabani Nonda ve Milan Baros ile zirveyi paylaşıyor.
Nijeryalı golcü, Juventus'a atacağı golle Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor.
OSIMHEN'İN HEDEFİ BURAK YILMAZ'I GEÇMEK
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez ağları sarsan Victor Osimhen, Türk futbolunun unutulmaz santrforlarından Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmak istiyor.
"Devler Ligi"nin 2012-2013 sezonunda 8 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, kulüp tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor.