Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.399,78 %1,54
        DOLAR 43,7190 %0,07
        EURO 51,8953 %0,06
        GRAM ALTIN 7.023,76 %-0,74
        FAİZ 35,79 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 107,99 %-0,34
        BITCOIN 68.590,00 %-0,33
        GBP/TRY 59,6545 %-0,03
        EUR/USD 1,1862 %-0,05
        BRENT 67,72 %-0,04
        ÇEYREK ALTIN 11.483,85 %-0,74
        Haberler Ekonomi Para Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı - Para Haberleri

        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı

        Kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerini Ocak ayında duyuran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararı sonrası kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 10:46 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerini Ocak ayında duyurmuştu.

        Duyuruda kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan kartlara kısıtlama getirileceği açıklanmıştı. 400 bin–750 bin TL arası toplam limite sahip kartlarda limitlerin yüzde 50 düşürüleceği belirtilmişti.

        Açıklamada kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceği de bankalara talimat yazısı ile gönderilmişti.

        Uygulama bugün itibarıyla başladı. Bununla beraber BDDK, bankalara eksiklik varsa sistemlerini yenilemeleri için de 3 ay süre verdi.

        REKLAM

        BDDK'NIN AÇIKLAMASI

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan makro ihtiyati önlemlerin daha anlaşılır hale getirilmesi adına, söz konusu kararlara ilişkin açıklama yapılmıştı.

        Açıklamada, bahse konu kararların, 31.10.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde BDDK'ye tevdi edilen görevler ve 21.01.2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler kapsamında finansal istikrarın güçlendirilmesini temin etmek amacıyla bir paket halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile koordinasyon içerisinde temelde tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum adına alındığı ifade edilmişti.

        Açıklamada, müşteri mağduriyetine yer vermemek amacıyla, son bir yıldaki harcamaların dikkate alındığı ve harcamanın en yüksek olduğu aydaki limitin de belirli bir oranda azaltılması kuralının getirildiği bildirilmişti.

        400 bin lira kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. 'Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme' kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur." ifadelerine yer verilmişti.

        Tekrar yayımlanan açıklamada ise BDDK, kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirirken, bankalara sistemsel altyapı ve operasyonel süreçler için 3 ay süre tanımıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da kahvehaneden çıktıktan sonra vurulan galerici hayatını kaybetti

        Bursa'da kahvehaneden çıktıktan sonra silahlı saldırıya uğrayan galerici iki arkadaştan biri, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        ABD Adalet Bakanı'na Epstein eleştirisi
        ABD Adalet Bakanı'na Epstein eleştirisi
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Kar tüneli! Van Bahçesaray'da kaydedildi!
        Kar tüneli! Van Bahçesaray'da kaydedildi!
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!
        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        İran'dan ABD'ye: Savaş peşinde değiliz
        İran'dan ABD'ye: Savaş peşinde değiliz