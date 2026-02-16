Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerini Ocak ayında duyurmuştu.

Duyuruda kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan kartlara kısıtlama getirileceği açıklanmıştı. 400 bin–750 bin TL arası toplam limite sahip kartlarda limitlerin yüzde 50 düşürüleceği belirtilmişti.

Açıklamada kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceği de bankalara talimat yazısı ile gönderilmişti.

Uygulama bugün itibarıyla başladı. Bununla beraber BDDK, bankalara eksiklik varsa sistemlerini yenilemeleri için de 3 ay süre verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan makro ihtiyati önlemlerin daha anlaşılır hale getirilmesi adına, söz konusu kararlara ilişkin açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, bahse konu kararların, 31.10.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde BDDK'ye tevdi edilen görevler ve 21.01.2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler kapsamında finansal istikrarın güçlendirilmesini temin etmek amacıyla bir paket halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile koordinasyon içerisinde temelde tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum adına alındığı ifade edilmişti.

Açıklamada, müşteri mağduriyetine yer vermemek amacıyla, son bir yıldaki harcamaların dikkate alındığı ve harcamanın en yüksek olduğu aydaki limitin de belirli bir oranda azaltılması kuralının getirildiği bildirilmişti.

400 bin lira kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. 'Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme' kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur." ifadelerine yer verilmişti.

Tekrar yayımlanan açıklamada ise BDDK, kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirirken, bankalara sistemsel altyapı ve operasyonel süreçler için 3 ay süre tanımıştı.