Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Songül Hakbilir boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!

        Ankara'nın Haymana ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Songül Hakbilir'i sokakta tabanca ile vurup katleden Serdar Hakbilir, ardından kendi hayatına son verdi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken yakınları sinir krizi geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 07:37 Güncelleme: 16.02.2026 - 07:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da yürek yakan kadın cinayeti, dün akşam saatlerinde Haymana ilçesinde Çaldağ Mahallesi’nde meydana geldi.

        SOKAKTA KONUŞMAYA BAŞLADILAR

        Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile barışmak için cadde üzerinde konuşmaya başladı.

        KONUŞURKEN SİLAHI ÇIKARIP VURDU

        DHA'daki habere göre konuşma sırasında yanındaki tabancayı çıkaran Serdar Hakbilir, önce eşini daha sonra da kendisini vurdu.

        İKİSİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beypazarı'nda yağışların etkisiyle şelaleler akmaya başladı

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sarp kayalıklarda bulunan şelale, son günlerde yağışların etkisiyle yeniden akmaya başladı. (AA)

        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek