Ankara'da yürek yakan kadın cinayeti, dün akşam saatlerinde Haymana ilçesinde Çaldağ Mahallesi’nde meydana geldi.

SOKAKTA KONUŞMAYA BAŞLADILAR

Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile barışmak için cadde üzerinde konuşmaya başladı.

KONUŞURKEN SİLAHI ÇIKARIP VURDU

DHA'daki habere göre konuşma sırasında yanındaki tabancayı çıkaran Serdar Hakbilir, önce eşini daha sonra da kendisini vurdu.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.