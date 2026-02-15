Canlı
        Sergen Yalçın: İyi değil doğru transferler yaptık! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın: İyi değil doğru transferler yaptık!

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rams Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Habertürk / AA
        Giriş: 15.02.2026 - 23:31 Güncelleme: 15.02.2026 - 23:31
        1

        Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında deplasmanda Rams Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        2

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyunun tamamı iki taraf adına değişkenlik gösterdi. Rakibin üstün olduğu bölümler de vardı. İki taraf için de zor bir oyundu. Başakşehir ligin iyi takımlarından biri. Bu deplasman herkes için zor olmuştur. Burada kazanmak kolay değil. Aldığımız oyunculardan 5'i maça 11'de başladı. Oyunu ilk 15-20 dakikada oturtmakta zorlandık. Sonra oyun bize geçti. Golü bulduk, ikinci golden sonra oyuncularım oyunu bırakmadı. Genelde son dakikalarda biz kaybediyorduk, şimdi işler bizim tarafımıza dönmeye başladı. Takımın isteğinden memnunum. Yeni gelenlerin katkısı iyiydi. Her hafta daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

        3

        Son haftalarda attığı gollerle dikkati çeken Orkun Kökçü'ye de değinen Yalçın, "Bir sakatlığı olabilir. Orkun oyunda kalmayı tercih etti. Yavaş yavaş Türkiye'ye alışıyor. Avrupa'daki format çok farklı. Camianın ciddi beklentisi var. Yavaş yavaş o pozisyona çıkmaya başlıyor. Kaptan olarak takıma sahip çıkmaya başladı. Devamı onun için daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

        4

        Beşiktaş taraftarının Ersin Destanoğlu'na sahip çıkması gerektiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Ersin, 19 yaşında şampiyon takımın kalesini korudu. Beşiktaş hiçbir zaman Ersin değildir. Koca Beşiktaş'ı sadece Ersin üstüne yükleyemezsiniz. Kaleci gol yer. Kalecinin işi kurtarmak değil, gol yemek. Çünkü takımda başka gol yiyecek kimse yok. Bir kişi üstünden takımı yorumlamayın. Taraftar bugün Ersin'e sahip çıktı. Ersin camiamızın evladıdır, öz kaynaktan çıktı. Beşiktaş taraftarı o yüzden Ersin'e her zaman sahip çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        5

        "YENİ SEZONDA FARKLI BİR BEŞİKTAŞ OLACAK"

        Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yaşadığı değişimin yaz döneminde de devam edeceğini kaydeden Yalçın, şunları aktardı:

        6

        "Yaptığımız işler çok anlatılabilir ama anlatmıyoruz. Devre arası yaptığımız transferler kendi kaynaklarımızla oluşturduğumuz transferler. Gönderdiklerimizle aldıklarımız arasında karlı bir iş yaptık. Doğru transferler yaptık. Bakın ‘iyi’ değil, doğru. Oyuncuların kontratları bizim istediğimiz seviyede. Gönderdiklerimizle aldıklarımızın maaşlarına ve bonservislerine bakın. Beşiktaş ciddi değişimin ilk bölümünü yaşadı. İkinci bölümünü de yazın yaşayacağız. Kazanmak güzel ama çok ciddi eksiklerimiz var. Duran top ve yan toplarda ciddi zafiyetler gösterdik. Rakip duran toplarda ve yan toplarda daha hakimdi. Eksiklerimizi kenara atmıyoruz. Kazanırken eksikleri görmek daha önemlidir.

        7

        Takım iyi mücadele ediyor. Çocuklar genç ve iyi oyuncular. En önemlisi açlar. Bizim onlara olduğu gibi onların da Beşiktaş'a ihtiyacı var. Çünkü gençler ve futbol hayatlarının başındalar. Birlikte iyi şeyler yapacağımızı ümit ediyorum. Biraz acı çekeceğiz demiştim, kazanmakta zorlanıyoruz. Kaybetmiyoruz ama Beşiktaş'ın hedefi her zaman kazanmaktır. Beraberlik kimseyi mutlu etmez. Hep kazanmak üzerine formatlar kurmaya çalışıyoruz. Belki ligin bitimi iyi olmayacak ama sezon sonunda bir değişim daha yaşadıktan sonra yeni sezonda Beşiktaş farklı bir pozisyonda olacak."

