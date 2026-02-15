Sergen Yalçın: İyi değil doğru transferler yaptık!

Takım iyi mücadele ediyor. Çocuklar genç ve iyi oyuncular. En önemlisi açlar. Bizim onlara olduğu gibi onların da Beşiktaş'a ihtiyacı var. Çünkü gençler ve futbol hayatlarının başındalar. Birlikte iyi şeyler yapacağımızı ümit ediyorum. Biraz acı çekeceğiz demiştim, kazanmakta zorlanıyoruz. Kaybetmiyoruz ama Beşiktaş'ın hedefi her zaman kazanmaktır. Beraberlik kimseyi mutlu etmez. Hep kazanmak üzerine formatlar kurmaya çalışıyoruz. Belki ligin bitimi iyi olmayacak ama sezon sonunda bir değişim daha yaşadıktan sonra yeni sezonda Beşiktaş farklı bir pozisyonda olacak."