        Yeni dönem resmen başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi - Emlak Haberleri

        Yeni dönem resmen başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi

        Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)", kiralık konutların ardından, 15 Şubat yani bugünden itibaren satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde uygulanmaya başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 10:12 Güncelleme: 15.02.2026 - 10:12
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, Bakanlık tarafından emlak sektöründe tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla devreye alındı. Kiralık taşınmaz ilanları için 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanan sistem, bugün itibarıyla ikinci aşamasına geçti. Artık satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu olacak.

        Sistem kapsamında taşınmaz sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek, satış ilanı verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama mekanizması sayesinde, yetkisiz kişilerce açılan satış ilanlarının, sahte hesaplar üzerinden yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin engellenmesi öngörülürken, doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde logoya veya ibareye de yer verilecek.

        Satılık ilanların mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi sağlanacak

        e-Devlet yetkilendirme ekranında, taşınmaz sahibi tarafından emlak işletmelerine verilen yetkinin iptali de yapılabilecek. Taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi, asgari 3 ay olacak ve bu süre aynı ekrandan uzatılabilecek.

        Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre, uygulama teknik entegrasyonun sağlanması, sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların atılması, müşteri deneyimi süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 1 Şubat itibarıyla pilot olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlatılan sistem, 15 Şubat'tan itibaren ülke genelinde devreye alınacak.

        Düzenlemenin ülke genelinde devreye girmesiyle birlikte, ilan platformlarında yer alan satılık ilanların tamamının, mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi ve güvenli ticaret ortamının tesis edilmesi sağlanacak.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

