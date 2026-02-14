Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri 15. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio'dan gelirken Trabzonspor'un gollerini ise 6. dakika Ernest Muçi ve 43. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 52'ye yükselten Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını tekrardan 3'e düşürdü. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-2 kazandı.
Fenerbahçe'nin golleri 15. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio'dan gelirken Trabzonspor'un gollerini ise 6. dakika Ernest Muçi ve 43. dakikada Paul Onuachu kaydetti.
Kritik maçta galibiyet alan Fenerbahçe ligdeki puanını 52'ye yükseltti ve ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puanı tekrardan 3'e düşürdü. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Trabzonspor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
GOLLER NASIL GELDİ?
6. DAKİKA | Trabzonspor, Ernest Muci'nin golü ile maçta öne geçti. Chibuike Nwaiwu'nun defansın arkasına gönderdiği uzun pasla topla buluşan Ernest Muci, hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalesini terk eden Ederson'un üzerinden ağlarla buluşturmayı başardı.
15. DAKİKA | Fenerbahçe, Talisca'nın golü ile maçta eşitliği yakaladı. İsmail Yüksek'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Talisca, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı.
34. DAKİKA | Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile maçta öne geçti. Marco Asensio'nun pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza alanında sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın solundan ağlarla buluşturmayı başardı.
43. DAKİKA | Trabzonspor, Paul Onuachu'nun golü ile maçta eşitliği yakaladı. Mathias Lövik'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Paul Onuachu, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ederson'un solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı.
48. DAKİKA | Fenerbahçe, Marco Asensio'nun golü ile maçta tekrar öne geçti. Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Marco Asensio, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı.
ASENSIO VE KEREM'DEN DEV KATKI!
Trabzonspor mücadelesinde 1 gol 1 asist yapan Marco Asensio, son 14 lig maçının 12'sinde gol ya da asistle skora doğrudan katkı sağladı.
Kerem Aktürkoğlu ise 2 gol attığı Gençlerbirliği maçının ardından Trabzonspor'a karşı da gol atarak son 2 maçtaki gol sayısını 3'e yükseltti.
MUÇI FIRTINASI DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Arnavut yıldız Ernest Muçi, Fenerbahçe derbisini de boş geçmedi.
Nwaiwu'nun savunmadan uzun pasına hareketlenen Ernest Muçi, Oosterwolde ve Skriniar'ı ekarte ederek aşırtma vuruşla ağları havalandırdı. Ligde kasım ayı sonundan itibaren müthiş bir form grafiği yakalayan Ernest Muçi, son 12 lig maçında 10. golünü attı. Arnavut 10 numara, ayrıca 3 de asist yaptı.
FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe ise ligde geçen hafta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı isimle sahaya çıktı.
Geçen hafta kart cezası nedeniyle görev yapamayan Milan Skriniar ile İsmail Yüksek ilk 11'e dönerken, Çağlar Söyüncü ve Nene yedeğe çekildi.
Fenerbahçe karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.
Sarı-lacivertli takımda Archie Brown ve Edson Alvarez kadroda yer almadı. Uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan ise kadroya dahil edildi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Asensio'nun sol taraftan yerden pasında arka direkte Skriniar'ın altıpas içinde vuruşunda, savunmada Lovik'e çarpan top uzaklaştı.
6. dakikada Trabzonspor ilk atağında golü buldu. Nwaiwu'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Muçi, öne çıkan kaleci Ederson'un üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Talisca'nın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-1
28. dakikada Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
32. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson tehlikeyi önledi.
34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Pina'nın pasında topu kapan İsmail Yüksek, Asensio'yu gördü. Bu futbolcunun aktardığı top ile ceza alanı sol çaprazında buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-2
37. dakikada Muçi'nin kullandığı serbest atışta, önce baraja sonra direğe çarpan top kornere çıktı.
43. dakikada bu kez Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Lovik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, yerden seken top kaleci Ederson'un solundan filelerle buluştu: 2-2
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.