Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

(DHA)- SULTANGAZİ Cebeci Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kot pantolon ihracat atölyesinde çalışan yaklaşık 60 işçi, zam talebinde bulununca hem maaş hem de tazminatlarından olduklarını söyledi. İşverenin '15 gün ücretsiz izin' vererek evlerine gönderdiği işçiler, geri döndüklerinde boş atölyeyle karşılaştı. Aylardır maaşlarını alamayan işçiler, gece yarısı iş yerindeki makinelerin kaçırıldığını iddia etti. Makinelerin yüklendiği öne sürülen TIR'ın bölgeden ayrılma anlarının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Daha Az Göster