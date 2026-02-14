Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece'de devriye atan polislere saldırı: 4'ü polis 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de devriye atan polislere saldırı: 4'ü polis 6 yaralı

        İstanbul'un ilçesi Küçükçekmece'de devriye gezen polis ekiplerine bıçakla saldıran, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen C.İ. gözaltına alınırken, arbede sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 19:25 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Küçükçekmece'de iddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olan C.İ. (35) devriye atan polis memurlarına bıçakla saldırdı. Saldırgan gözaltına alınırken, çıkan arbedede 4'ü polis olmak üzere yaralanan 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Sultan Murat Mahallesi Şeftali Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, madde etkisindeki C.İ araçla devriye atan polis memurlarına hakaret etti. Ardından şüpheli, araçtan inerek olaya müdahale etmek isteyen polis memurlarına bıçakla saldırdı. Olaya çevredeki vatandaşlar da dahil olunca arbede çıktı. Arbedede, 4'ü polis 2'si sivil vatandaş toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırganın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        'KİMSESİZ BİR ÇOCUKTU'

        Bir mahalle sakini, "2 polis, 2 sivil yaralandı. Kimsesiz bir çocuktu. Polisle bir atışması oluyor. Çocuğun üstüne gidince çocukta hepsini indiriyor. Bildiğim kadarıyla bir polisin durumu ciddi, diğeri de bacağından yaralanmış" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 93 gözaltı

        İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan 94 vergi müfettişinden 93'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

        #küçükçekmece
        #bıçaklı saldırı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!