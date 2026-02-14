Canlı
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları

        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları

        Ünlüler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunarak, aşklarını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 12:27 Güncelleme: 14.02.2026 - 12:33
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        14 Şubat Sevgililer Günü, kalpten kutlanıyor. Ünlüler; eşlerine, sevgililerine duydukları sevgiyi paylaşımlarıyla dile getirdi.

        Kenan Doğulu: Yanımda olduğunda dünya çok daha renkli, daha anlamlı. İyi ki kalbimdesin sevgilim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun. Ve herkesin Sevgililer Günü sevgiyle, aşkla, mutlulukla dolu geçsin.

        Şeben Bozoklu - Kanat Atkaya
        Şeben Bozoklu - Kanat Atkaya

        Şebnem Bozoklu: Canımın ta içi.

        Buse Terim - Batu Son
        Buse Terim - Batu Son

        Buse Terim: Bazı insanlar hayatına girmez… Kalbine yerleşir. Aynı karede gülmek değil mesele, aynı hayale bakabilmek. Yanımda olduğun her an, dünya biraz daha yumuşak, biraz daha güzel. İyi ki biz, iyi ki sen.

        Gökhan Özen - Naz Canbaz
        Gökhan Özen - Naz Canbaz

        Gökhan Özen: Sevgililer günü kutlamıyoruz bizim adetimiz değil, sevene her gün sevgililer günü.

