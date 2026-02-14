Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
Ünlüler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunarak, aşklarını dile getirdi
14 Şubat Sevgililer Günü, kalpten kutlanıyor. Ünlüler; eşlerine, sevgililerine duydukları sevgiyi paylaşımlarıyla dile getirdi.
Kenan Doğulu: Yanımda olduğunda dünya çok daha renkli, daha anlamlı. İyi ki kalbimdesin sevgilim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun. Ve herkesin Sevgililer Günü sevgiyle, aşkla, mutlulukla dolu geçsin.Şeben Bozoklu - Kanat Atkaya
Şebnem Bozoklu: Canımın ta içi.
Buse Terim: Bazı insanlar hayatına girmez… Kalbine yerleşir. Aynı karede gülmek değil mesele, aynı hayale bakabilmek. Yanımda olduğun her an, dünya biraz daha yumuşak, biraz daha güzel. İyi ki biz, iyi ki sen.Gökhan Özen - Naz Canbaz
Gökhan Özen: Sevgililer günü kutlamıyoruz bizim adetimiz değil, sevene her gün sevgililer günü.