Deprem bölgesi için geçici vergi beyannamesine erteleme talebi

TÜRMOB Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Depremden etkilenen mükelleflerin vergi yükümlülükleri için uygulanan mücbir halin 30 Kasım 2025 tarihinde sona erdiğine dikkat çekti. Deprem bölgesinde küçük esnafın bir kısmının hala konteynerlerde faaliyet gösterdiğini, depremde birçok işyerinde evrakların kaybolduğunu belirten Yıldız, mücbir sebep halinin sona ermesi nedeniyle deprem bölgesi için de 17 Şubat 2026 tarihine kadar 2025 yılı 4. Dönem geçici vergi beyannamesi verilmesi gerektiğini söyledi. Bölgede hala eksiklikler olduğunu, geçici verginin hiç alınmaması veya hiç değilse ertelenmesi gerektiğini kaydeden Yıldız, bu konudaki taleplerini Gelir İdaresi Başkanına da ilettiklerini belirtti. Yıldız, deprem bölgesi için geçici beyannamelerin 17 Şubat’ta alınması halinde beyannamelerde eksiklik veya yanlışlık olabileceğini iddia etti.

REKLAM

“ENFLASYON DÜZELTMESİ 300 MİLYAR TL VERGİ KAYBINA YOL AÇTI”

Yıldız, enflasyon muhasebesinin üç yıl süreyle ertelenmesi ve gerekirse ertelemenin 3 yıl süreyle uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verilmesiyle ilgili soruyu yanıtladı. Yıldız, enflasyon muhasebesinin aslında bir gereklilik olduğunu ancak enflasyon muhasebesine gelirin dahil edilmemesi nedeniyle sermayesi güçlü olanların daha az, gücü olmayan, kredi borcu yüksek mükelleflerin ise daha fazla vergi ödemek zorunda kaldığını söyledi. Yıldız, bu uygulama dolayısıyla yaklaşık 300 milyar lira vergi kaybı ortaya çıktığını ifade etti.