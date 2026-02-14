Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.180,69 %0,00
        DOLAR 43,6894 %0,02
        EURO 51,8664 %-0,02
        GRAM ALTIN 7.075,98 %2,56
        FAİZ 35,79 %0,03
        GÜMÜŞ GRAM 108,35 %3,14
        BITCOIN 68.919,00 %0,08
        GBP/TRY 59,6698 %0,17
        EUR/USD 1,1868 %-0,03
        BRENT 67,75 %0,34
        ÇEYREK ALTIN 11.569,22 %2,56
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Deprem bölgesi için geçici vergi beyannamesine erteleme talebi - İş-Yaşam Haberleri

        Deprem bölgesi için geçici vergi beyannamesine erteleme talebi

        Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, deprem bölgesindeki mükellefler için 17 Şubat'a kadar verilmesi gereken geçici vergi beyannamesinin ertelenmesini istedi. Yıldız, bölgedeki esnafın bir kısmının hala konteynerlerde bulunduğunu, evraklarının kayıp olduğunu belirterek, erteleme ihtiyacı bulunduğunu söyledi

        Giriş: 14.02.2026 - 10:33 Güncelleme: 14.02.2026 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜRMOB depremzedelere erteleme istedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRMOB Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Depremden etkilenen mükelleflerin vergi yükümlülükleri için uygulanan mücbir halin 30 Kasım 2025 tarihinde sona erdiğine dikkat çekti. Deprem bölgesinde küçük esnafın bir kısmının hala konteynerlerde faaliyet gösterdiğini, depremde birçok işyerinde evrakların kaybolduğunu belirten Yıldız, mücbir sebep halinin sona ermesi nedeniyle deprem bölgesi için de 17 Şubat 2026 tarihine kadar 2025 yılı 4. Dönem geçici vergi beyannamesi verilmesi gerektiğini söyledi. Bölgede hala eksiklikler olduğunu, geçici verginin hiç alınmaması veya hiç değilse ertelenmesi gerektiğini kaydeden Yıldız, bu konudaki taleplerini Gelir İdaresi Başkanına da ilettiklerini belirtti. Yıldız, deprem bölgesi için geçici beyannamelerin 17 Şubat’ta alınması halinde beyannamelerde eksiklik veya yanlışlık olabileceğini iddia etti.

        REKLAM

        “ENFLASYON DÜZELTMESİ 300 MİLYAR TL VERGİ KAYBINA YOL AÇTI”

        Yıldız, enflasyon muhasebesinin üç yıl süreyle ertelenmesi ve gerekirse ertelemenin 3 yıl süreyle uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verilmesiyle ilgili soruyu yanıtladı. Yıldız, enflasyon muhasebesinin aslında bir gereklilik olduğunu ancak enflasyon muhasebesine gelirin dahil edilmemesi nedeniyle sermayesi güçlü olanların daha az, gücü olmayan, kredi borcu yüksek mükelleflerin ise daha fazla vergi ödemek zorunda kaldığını söyledi. Yıldız, bu uygulama dolayısıyla yaklaşık 300 milyar lira vergi kaybı ortaya çıktığını ifade etti.

        “VERGİ SİSTEMİ SADELEŞTİRİLMELİ”

        TÜRMOB Başkanı Yıldız, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre, son yıllarda Türkiye'de kayıt dışı istihdam oranında düşüş yaşansa da özellikle küçük ölçekli işletmeler, hizmet sektörü, tarım ve geçici çalışma alanlarında kayıt dışılığın hala belirgin seviyede olduğunu söyledi. Yıldız, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de kara paranın aklanması olaylarının takibi, MASAK tarafından sıkılaştırılmakta. Dijitalleşme, e-fatura/e-arşiv fatura uygulamaları, POS ve banka hareketlerinin izlenmesi gibi politikalar, kayıt dışılığı azaltma yönünde ilerleme sağlasa da kalıcı çözüm için vergi sisteminin sadeleşmesi, işgücü maliyetlerinin dengelenmesi, kayıtlı olmayı teşvik eden mekanizmalar ve toplumsal vergi uyumunun artırılması, kritik öneme sahip bulunmaktadır."

        Yıldız, vergi reformuna ilişkin taleplerini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunduklarını belirterek yapılacak çalışmayı da destekleyeceklerini söyledi. Vergi sisteminin sadeleştirilmesi yönünde çalışma yapılmasında, büyük fayda olacağını anlatan Yıldız, vergi konseyi oluşturulması taleplerini ilettiklerini de kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinden 10 ton çöp çıktı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinden 10 ton çöp çıktı.

        #TÜRMOB
        #Deprem
        #Geçici vergi
        #enflasyon düzeltmesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!