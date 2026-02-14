Deprem bölgesi için geçici vergi beyannamesine erteleme talebi
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, deprem bölgesindeki mükellefler için 17 Şubat'a kadar verilmesi gereken geçici vergi beyannamesinin ertelenmesini istedi. Yıldız, bölgedeki esnafın bir kısmının hala konteynerlerde bulunduğunu, evraklarının kayıp olduğunu belirterek, erteleme ihtiyacı bulunduğunu söyledi
TÜRMOB Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Depremden etkilenen mükelleflerin vergi yükümlülükleri için uygulanan mücbir halin 30 Kasım 2025 tarihinde sona erdiğine dikkat çekti. Deprem bölgesinde küçük esnafın bir kısmının hala konteynerlerde faaliyet gösterdiğini, depremde birçok işyerinde evrakların kaybolduğunu belirten Yıldız, mücbir sebep halinin sona ermesi nedeniyle deprem bölgesi için de 17 Şubat 2026 tarihine kadar 2025 yılı 4. Dönem geçici vergi beyannamesi verilmesi gerektiğini söyledi. Bölgede hala eksiklikler olduğunu, geçici verginin hiç alınmaması veya hiç değilse ertelenmesi gerektiğini kaydeden Yıldız, bu konudaki taleplerini Gelir İdaresi Başkanına da ilettiklerini belirtti. Yıldız, deprem bölgesi için geçici beyannamelerin 17 Şubat’ta alınması halinde beyannamelerde eksiklik veya yanlışlık olabileceğini iddia etti.
“ENFLASYON DÜZELTMESİ 300 MİLYAR TL VERGİ KAYBINA YOL AÇTI”
Yıldız, enflasyon muhasebesinin üç yıl süreyle ertelenmesi ve gerekirse ertelemenin 3 yıl süreyle uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verilmesiyle ilgili soruyu yanıtladı. Yıldız, enflasyon muhasebesinin aslında bir gereklilik olduğunu ancak enflasyon muhasebesine gelirin dahil edilmemesi nedeniyle sermayesi güçlü olanların daha az, gücü olmayan, kredi borcu yüksek mükelleflerin ise daha fazla vergi ödemek zorunda kaldığını söyledi. Yıldız, bu uygulama dolayısıyla yaklaşık 300 milyar lira vergi kaybı ortaya çıktığını ifade etti.
“VERGİ SİSTEMİ SADELEŞTİRİLMELİ”
TÜRMOB Başkanı Yıldız, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre, son yıllarda Türkiye'de kayıt dışı istihdam oranında düşüş yaşansa da özellikle küçük ölçekli işletmeler, hizmet sektörü, tarım ve geçici çalışma alanlarında kayıt dışılığın hala belirgin seviyede olduğunu söyledi. Yıldız, şöyle konuştu:
"Türkiye'de kara paranın aklanması olaylarının takibi, MASAK tarafından sıkılaştırılmakta. Dijitalleşme, e-fatura/e-arşiv fatura uygulamaları, POS ve banka hareketlerinin izlenmesi gibi politikalar, kayıt dışılığı azaltma yönünde ilerleme sağlasa da kalıcı çözüm için vergi sisteminin sadeleşmesi, işgücü maliyetlerinin dengelenmesi, kayıtlı olmayı teşvik eden mekanizmalar ve toplumsal vergi uyumunun artırılması, kritik öneme sahip bulunmaktadır."
Yıldız, vergi reformuna ilişkin taleplerini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunduklarını belirterek yapılacak çalışmayı da destekleyeceklerini söyledi. Vergi sisteminin sadeleştirilmesi yönünde çalışma yapılmasında, büyük fayda olacağını anlatan Yıldız, vergi konseyi oluşturulması taleplerini ilettiklerini de kaydetti.