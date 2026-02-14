Okan Buruk: Juventus öncesi güzel bir gece oldu!

Ligde kötü zamanlar geçirse de Eyüpspor'un zorlu bir rakip olduğuna değinen Buruk, "Son maçlarda kadrosu değişti ama rakipleri zorlayan, Alanyaspor'u deplasmanda yenen, Beşiktaş ile sahasında berabere kalan, iyi futbol oynayan ve hiçbir şekilde hafife alınmayacak bir takımla karşılaştık. Eyüpspor 10 kişi kaldıktan ve 2-0'ı bulduktan sonra çok farklı bir maç oldu. Bence Juventus maçı öncesi güzel bir gece oldu. Skorun dışında uzun süredir oynamayan oyuncuların süre aldığı, rotasyon yaptığımız ve bazı oyuncuları dinlendirdiğimiz bir maçtı. Icardi'nin attığı goller çok önemliydi. Icardi ile Osimhen bir arada oynadı. Osimhen'in yaptığı 2 asist çok değerli. Sacha Boey'un uzun süredir maç eksiği vardı. Onu görmüş olduk. Singo uzun süre sonra 45 dakika oynadı. Nhaga ilk kez seyircinin önüne çıktı. Bizim için moralli ve güzel bir gece oldu. Bugün buraya gelen taraftarımızı sevindirdiğimiz için biz de mutlu ayrılıyoruz. Son haftalarda yüksek gollü maçlar bizim oyun felsefemizi yukarı çekmemizi ve mutlu olmamızı sağlıyor." diye konuştu.