Sevgililer Günü enflasyonu
Sevgililer Günü ürünlerinde başta gül buketleri olmak üzere yüzde 70'i bulan artışlar yaşandı. Altın ve parfüm fiyatlarında da sert yükseliş görüldü. Bu ürünlerin kendilerine özgü koşulları yükselişlerin enflasyonun çok üstünde kaydedilmesine sebep oldu. 14 Şubat hediyelerindeki en düşük artış ise yüzde 11 ile çikolatalarda yaşandı
Sevgililer Günü yaklaşırken çiftler de bu özel günde sevgilerini göstermek için kesenin ağzını açtı. Türkiye'de enflasyon ocak itibarıyla yıllık yüzde 30.65'e gerilese de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tercih edilen ürünlerdeki fiyat artışları kendilerine özgü koşullar sebebiyle daha yüksek oldu.
14 Şubat'ın favori ürünü olan güllerde zirai don sebebiyle arzda düşüş yaşandı. Bu açık ithal güllerle kapatılsa da yurt dışından gelen çiçeklerin daha pahalı olması.
GÜL FİYATLARINDA YÜZDE 70 ARTIŞ
Geçen yıl 9'lu gül buketi ortalama 800 liraya satılırken bu rakam bu yıl 1350 liraya çıktı. Yani güllerde yaklaşık yüzde 70'lik bir zam yapıldı. Tabii fiyatlar lokasyon ve hazırlanan buketin içeriğine göre önemli farklılıklar gösterebiliyor.
Altın fiyatlarındaki yükseliş de sevdiğini altın kolye ile mutlu etmek isteyenleri bu yıl üzüyor. Geçen yıl 14K basit yani az işçilik olan kolyeler ortalama 10.000 liraya satılırken sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre bu yıl ortalama fiyat 17-18 bin liraya kadar çıktı. Yaklaşık yüzde 70'lik bu artışta altın fiyatlarında yaşanan yükseliş etkili oldu.
14 Şubat'ta çok satan hediyelik eşyalar arasında parfümler de yer alıyor. Parfüm fiyatları markadan markaya çok değişse de orta segment kabul edilen markaların 100 ml parfümler şu anda 3.200 ila 6.000 lira arasında satılıyor. Fiyatlar geçen yıl şubat ayında 1500 ila 4.000 lira arasında değişim gösteriyordu. Yani parfüm almak isteyenler bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 ila 50 arasında daha fazla ödemek zorunda kalacak. Bu artışlarda döviz kurundaki artış ve çiçek özü gibi hammade fiyatlarındaki artışlar etkili oldu.
KAKAODAKİ DÜŞÜŞ ÇİKOLATASEVERLERE YARADI
Sevgililer Günü'nde 'tatlı2 bir hediye almak isteyenlerin tercihi genelde çikolata oluyor. Tabii bu özel günde alınan çikolatalar markette satılan gofretlerden daha 'premium' ürünler oluyor. Geçen yıl orta seviye özel (kalpli kutu vs.) çikolatalar için 900 lira gibi fiyat istenirken, bu yıl fiyatlar 1000 lira civarında. Yani çikolata fiyatlarında yüzde 11 ile sınırlı bir yükseliş kaydedildi. Bunda uluslararası piyasalarda geçen yıl zirve yapan kakao fiyatlarının bu yıl gerilemesi etkili oldu. 2025 şubat ayında kakaonun ton fiyatı 10 bin dolarken şu anda 3.800 dolara düşmüş durumda. Kakao fiyatlarındaki gerileme diğer maliyet artışlarına rağmen üreticilerin ellerini rahatlattı. Bu sebeple çikolatadaki artış diğer 14 Şubat ürünlerine göre düşük kaldı.