Sevgililer Günü enflasyonu

Sevgililer Günü yaklaşırken çiftler de bu özel günde sevgilerini göstermek için kesenin ağzını açtı. Türkiye'de enflasyon ocak itibarıyla yıllık yüzde 30.65'e gerilese de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tercih edilen ürünlerdeki fiyat artışları kendilerine özgü koşullar sebebiyle daha yüksek oldu.

14 Şubat'ın favori ürünü olan güllerde zirai don sebebiyle arzda düşüş yaşandı. Bu açık ithal güllerle kapatılsa da yurt dışından gelen çiçeklerin daha pahalı olması.

GÜL FİYATLARINDA YÜZDE 70 ARTIŞ

Geçen yıl 9'lu gül buketi ortalama 800 liraya satılırken bu rakam bu yıl 1350 liraya çıktı. Yani güllerde yaklaşık yüzde 70'lik bir zam yapıldı. Tabii fiyatlar lokasyon ve hazırlanan buketin içeriğine göre önemli farklılıklar gösterebiliyor.

REKLAM

Altın fiyatlarındaki yükseliş de sevdiğini altın kolye ile mutlu etmek isteyenleri bu yıl üzüyor. Geçen yıl 14K basit yani az işçilik olan kolyeler ortalama 10.000 liraya satılırken sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre bu yıl ortalama fiyat 17-18 bin liraya kadar çıktı. Yaklaşık yüzde 70'lik bu artışta altın fiyatlarında yaşanan yükseliş etkili oldu.