Capri Adası'nda aşırı turizm kısıtlaması
Son yıllarda Avrupa'nın turistik birçok noktası aşırı turizm ile başa çıkmak önlemler almaya başladı. Bunun son örneği ise İtalya'nın oldukça turistik Capri Adası'ndan geldi. 15 bin nüfusu bulunan adaya, yazın günde yaklaşık 50 bin ziyaretçinin gelmesinin dar sokaklarda yoğunluk yaratması nedeniyle tur gruplarına yeni sınırlamalar getirildi.
Aşırı turizm, giderek daha fazla popüler destinasyonu etkisi altına alan bir gerçek haline geldi. Ancak çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamanın getirdiği riskleri en iyi bilen ülkelerden biri İtalya.
İtalya son yıllarda, Venedik'te turist vergisi, Floransa'da tatil amaçlı kiralamalara getirilen kısıtlamalarla aşırı turizme karşı önlem almaya başladı. Buna eklenen son rota ise Capri Adası oldu.
Bundan böyle yaz aylarında Capri'ye giden tur gruplarının büyüklüğüne sınırlama getirilecek ve turist rehberlerinin çalışma biçimine dair yeni kurallar uygulanacak.
Bu adım, işletmelerin ve yerel halkın, büyük kalabalıkların zaten dar olan sokakları tıkadığı ve popüler seyir noktalarını aşırı yüklediği yönündeki şikayetlerinin ardından geldi. Yaz sezonunda günlük ziyaretçi sayısının yaklaşık 50 bine ulaşması, 13–15 bin civarındaki yerel nüfusu katbekat aşmış durumda.
Yeni düzenlemeye göre adaya gelen tur grupları en fazla 40 kişiyle sınırlandırılacak. 20 kişiden büyük gruplarda ise yalnızca dikkat çekmeyen tabelalar ya da resmi rehber panoları kullanılabilecek; bayrak ve şemsiye taşımak yasak olacak. Ayrıca hoparlör kullanımı da yasaklanacak; bunun yerine turistlerin rehberlerini dinleyebilmesi için kulaklık takması gerekecek.
Karar, yerel işletme sahipleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Capri Otelciler Birliği Başkanı Lorenzo Coppola, Euronews'e yaptığı açıklamada bu adımı "nihayet daha yaşanabilir bir ada vizyonumuzu yansıtan sorumluluk sahibi bir hamle" olarak nitelendirdi.
KISITLAMA 1950'DE BAŞLAMIŞTI
Son birkaç yılda Avrupa genelinde birçok destinasyon ve turistik noktada sayısız kural, kota ve yeni rezervasyon sistemi devreye alındı. Ancak Capri, ziyaretçilerine yönelik düzenlemeleri aslında 1950’lerden itibaren uygulamaya başlamıştı.
O dönemde sıkı görgü kuralları vardı; radyoların yüksek sesle dinlenmesi ve tahta takunyalar giymek yasaktı.
*Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.