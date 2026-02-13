Capri Adası'nda aşırı turizm kısıtlaması

Aşırı turizm, giderek daha fazla popüler destinasyonu etkisi altına alan bir gerçek haline geldi. Ancak çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamanın getirdiği riskleri en iyi bilen ülkelerden biri İtalya.

İtalya son yıllarda, Venedik'te turist vergisi, Floransa'da tatil amaçlı kiralamalara getirilen kısıtlamalarla aşırı turizme karşı önlem almaya başladı. Buna eklenen son rota ise Capri Adası oldu.

Bundan böyle yaz aylarında Capri'ye giden tur gruplarının büyüklüğüne sınırlama getirilecek ve turist rehberlerinin çalışma biçimine dair yeni kurallar uygulanacak.

REKLAM

Bu adım, işletmelerin ve yerel halkın, büyük kalabalıkların zaten dar olan sokakları tıkadığı ve popüler seyir noktalarını aşırı yüklediği yönündeki şikayetlerinin ardından geldi. Yaz sezonunda günlük ziyaretçi sayısının yaklaşık 50 bine ulaşması, 13–15 bin civarındaki yerel nüfusu katbekat aşmış durumda.

Yeni düzenlemeye göre adaya gelen tur grupları en fazla 40 kişiyle sınırlandırılacak. 20 kişiden büyük gruplarda ise yalnızca dikkat çekmeyen tabelalar ya da resmi rehber panoları kullanılabilecek; bayrak ve şemsiye taşımak yasak olacak. Ayrıca hoparlör kullanımı da yasaklanacak; bunun yerine turistlerin rehberlerini dinleyebilmesi için kulaklık takması gerekecek.