        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA gelirleri açıklandı! İşte en fazla kazanan takımlar - Futbol Haberleri

        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en fazla kazanan takımlar

        UEFA, 2024/2025 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden takımlara dağıtılan para miktarını açıkladı. Türk ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in gelirleri de belli oldu. İşte 2024/25 sezonunda UEFA turnuvalarında en fazla kazanan Türk takımı...

        Giriş: 13.02.2026 - 11:44 Güncelleme: 13.02.2026 - 11:44
        1

        UEFA, 2024/25 sezonu finansal gelirlerini ve kulüplere dağıtılan paraları duyurdu.

        2

        Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, 144,4 milyon Euro ile listenin zirvesinde yer alırken, Türk ekipleri arasında ise en fazla geliri Galatasaray elde etti.

        3

        İşte Türk takımlarının 2024/25 sezonunda UEFA'dan elde ettiği gelirler:

        4

        GALATASARAY KADIN FUTBOL TAKIMI

        590 bin Euro

        5

        BAŞAKŞEHİR

        6,91 milyon Euro

        6

        BEŞİKTAŞ

        10,7 milyon Euro

        7

        FENERBAHÇE

        15,6 milyon Euro

        8

        GALATASARAY

        18,3 milyon Euro

