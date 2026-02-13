UEFA gelirleri açıklandı! İşte en fazla kazanan takımlar
UEFA, 2024/2025 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden takımlara dağıtılan para miktarını açıkladı. Türk ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in gelirleri de belli oldu. İşte 2024/25 sezonunda UEFA turnuvalarında en fazla kazanan Türk takımı...
UEFA, 2024/25 sezonu finansal gelirlerini ve kulüplere dağıtılan paraları duyurdu.
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, 144,4 milyon Euro ile listenin zirvesinde yer alırken, Türk ekipleri arasında ise en fazla geliri Galatasaray elde etti.
İşte Türk takımlarının 2024/25 sezonunda UEFA'dan elde ettiği gelirler:
GALATASARAY KADIN FUTBOL TAKIMI
590 bin Euro
BAŞAKŞEHİR
6,91 milyon Euro
BEŞİKTAŞ
10,7 milyon Euro