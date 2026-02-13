Canlı
        Haberler Gündem Güncel Son dakika Antalya haberleri... Antalya'da şiddetli sağanak okulları tatil ettirdi! | Son dakika haberleri

        Antalya'da şiddetli sağanak okulları tatil ettirdi!

        Antalya şiddetli sağanağın etkisi altında. Kentte sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önüne alınarak 7 ilçede okullar tatil edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 09:55 Güncelleme: 13.02.2026 - 09:58
        Antalya'da şiddetli sağanak okulları tatil ettirdi!
        Antalya’da sağanak ve fırtınanın etkili olduğu 7 ilçede okullar bugün tatil edildi.

        DHA'nın haberine göre kentte dün geceden bu yana etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Su basan yollarda çok sayıda araç yolda kaldı, bazı binalarda zemin kattaki evleri su bastı.

        Yağışın şiddetini artırdığı Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde okullar tatil edildi.

        İDARİ İZİN KARARI DA VERİLDİ

        Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önüne alınarak 7 ilçe genelinde bugün eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

        Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayıldı.

