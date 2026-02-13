Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ülkeyi kendisinin yönettiğini belirtti

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkeyi ABD'nin yönettiği iddialarına ilişkin, "Venezuela Cumhuriyeti'nin başında Anayasa'nın açıkça belirttiği şekilde ben bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Ülkesinde NBC News'e açıklamalarda bulunan Rodriguez, Venezuela Anayasası'na göre geçici lider olarak devlet başkanlığı görevini kendisinin üstlendiğini söyledi.

Venezuela'nın ABD tarafından yönetildiği iddiasına ilişkin soruya Rodriguez, "Size söyleyebilirim ki, Venezuela Cumhuriyeti'nin başında Anayasa'nın açıkça belirttiği şekilde ben bulunuyorum. İşim çok yoğun ve oldukça meşgul olduğum için bunun çok, çok zor bir iş olduğunu ve bunu her gün adım adım yürüttüğümüzü söyleyebilirim." yanıtını verdi.

REKLAM

Rodriguez, ABD ordusu tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Venezuela'nın meşru lideri olduğunu vurgulayarak, "Size temin ederim, Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela'nın meşru devlet başkanıdır. Bunu bir avukat olarak söylüyorum, hem Başkan Maduro hem de Cilia Flores masumdur." diye konuştu.

ABD'den davet aldığını dile getiren Rodriguez, gerekli işbirliğinin ve ilişkilerde ilerlemenin belli bir seviyeye gelmesinin ardından Washington'a gitmeyi düşündüğünü kaydetti.